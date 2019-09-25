27 сентября в Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: Газета Авангард





27 сентября в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Фликер» — мой дорожный талисман!», направленный на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости среди пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта.

За восемь месяцев текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано 331 ДТП, в которых 50 человек погибли и 367 получили травмы различной степени тяжести.

Из общего числа ДТП в Гомельской области 103 случая — это наезды на пешеходов, в которых 17 человек погибли и 90 получили телесные повреждения.

Несмотря на агитационно-профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции по использованию участниками дорожного движения светоотражающих элементов, граждане пренебрегают данной мерой безопасности, считая её не столь важной или необязательной, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют. Однако, в соответствии с п.17.1 Правил Дорожного движения при движении по краю проезжей части в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, а в соответствии си. 149 данных правил при движении в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет, аналогичные правила действуют в темное время суток и в отношении гужевых повозок в соответствии с п. 159 ПДД.

Вот только некоторые примеры пренебрежительного отношения к наличию светоовозвращающих элементов, световых фар или фонарей при движении по проезжей части дороги:

в Жлобинском районе примерно в 22. 44 39-летний водитель, управляя «БМВ 520Д» и двигаясь по автодороге М-5 «Минск-Гомель», со стороны г. Минска в направлении г. Гомеля, совершил наезд на 25-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой. Световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Жлобинская ЦРБ».

Примерно в 19.40 62-летний водитель, управляя «Лэнд Ровер Фрилэндер» и двигаясь по ул. Владимирова г. Гомеля, со стороны ул. Барыкина в направлении ул. 8-я Иногородняя, в районе пересечения с ул. Гайдара совершил наезд на 55-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой. Световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в УЗ «ГОКБ», откуда после осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.

в Речицком районе примерно в 22.45 45-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Гранд Старекс» и двигаясь на 104 км. автодороги М-10 «граница РФ-Гомель-Кобрин», со стороны г. Калинковичи в направлении г. Гомеля, вблизи д. Красноземье, совершил наезд на женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части дороги в крайней правой полосе, при этом световозвращающими элементами обозначена не была.

В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

При использовании в темное время суток световозвращающих элементов, световых приборов в виде фар или фонарей Вы позволяете водителю приближающегося транспортного средства вовремя заметить Вас и снизить скорость движения или просто объехать Вас.

Одним из самых действенных способов обезопасить себя на дороге для пешеходов является строгое соблюдение перехода через проезжую часть, а именно, переходить дорогу только в специально установленных для этого местах и лишь на разрешающий сигнал светофора.

За восемь месяцев текущего года на территории Гомельской области за отсутствие световозвращающих элементов при движении в тёмное время суток к административной ответственности привлечено более 7 тысяч участников дорожного движения.

За неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если пешеход находится в состоянии опьянения размер штрафа возрастает от 3 до 5 базовых величин.

Ошибочно полагать, что световозвращающие элементы актуальны только в сельской местности. Ведь в соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов — обязанность каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги в темное время суток. А дорога — это и улица города, и проезд дворовой территории. Основные городские улицы тротуарами оборудованы, однако, городские дороги, расположенные в частном секторе и на дворовых территориях, иногда не имеют не только тротуара, но и обочины, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. В связи с этим требование об использовании световозвращающих элементов в темное время суток распространяется на каждого пешехода.

Согласитесь, всегда приятно, когда водитель автомашины уступает дорогу в обозначенном для перехода месте. У водителя, в свою очередь, вызывает уважение пешеход, обозначенный световозвращающим элементом или велосипедист, свет фонарей которого заметен издалека.