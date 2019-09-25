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Мужчина расплатился с кассиром, а потом незаметно забрал деньги назад. «Фокус» попал на видео

26.09.2019 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратился Александр Денисов, руководитель компании ZAP.BY, что занимается автозапчастями. На днях в одном из их минких офисов покупатель легким движением руки забрал назад деньки, которыми расплатился с кассиром. Возможно, эта история так бы и осталась неприятным случаем в работе продавца, если бы «фокус» не попал на видео.


Скриншот с видео ZAP.BY

Это произошло в воскресенье, 22 сентября. Клиент пришел забрать заказ. По словам Александра, мужчина покупал радиатор печки. Товар стоил 21 рубль 40 копеек. На стол кассира он положил купюру в 20 рублей, а затем полез в карман, чтобы достать 2 рубля копейками. В это время девушка отвернулась, отсчитать ему сдачу.

На 16 секунде записи видно, как мужчина ловко забирает «двадцатку», оставляя лишь копейки.

Видео в редакцию прислали из компании ZAP.BY:


— Заметив, что денег на столе нет, кассир поинтересовалась: «Где 20 рублей?», на что клиент ответил, что передал ей 22 рубля. Девушка ему поверила, — рассказывает Александр. — Позже, сверив кассу, она поняла, что 20 рублей у нее все-таки не хватает.

Продавец позвонила мужчине, объяснила ситуацию и попросила глянуть, все ли у него сходится по деньгам. Клиент взял паузу проверить, а позже перенабрал и ответил, что лишних сумм у него нет.

— В офисе у нас стоят камеры, когда мы посмотрели видео, увидели, что деньги мужчина все-таки забрал, — продолжает собеседник. — Мы снова его набрали, сообщили про запись, тогда он пообещал: «В понедельник после работы все подвезу».

На календаре уже четверг, а деньги кассиру покупатель так и не привез. В ближайшее время кассир планирует обратиться с заявлением в милицию.

— Мне кажется, такие вещи не должны сходить с рук, — говорит Александр Денисов. — А таких людей нужно наказывать.

 
 
Ссылка на источник 59
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На днях в одном из офисов ZAP.BY покупатель легким движением руки забрал назад деньки, которыми расплатился с кассиром. Ситуация попала на видео
 
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