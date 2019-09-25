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Виктор Лукашенко, Носкевич, Мошенский и другие. Кто смотрел из VIP-ложи матч «Динамо-Брест» - БАТЭ

26.09.2019 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 сентября на встрече брестского Динамо и борисовского БАТЭ ажиотаж был не только на трибунах, но и в VIP-ложе стадиона. Судя по фотографии, опубликованной на портале «Виртуальный Брест», за главным футбольным противостоянием этого сезона наблюдали известные белорусские бизнесмены и чиновники.


Судя по фото, в первом ряду VIP-ложи сидели (слева направо): экс-председатель правления ОО «Динамо-Брест», а ныне начальник Брестского областного управления фонда социальной защиты населения Александр Коледа (в бело-синем шарфике), помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, который будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев, владелец компаний «Санта Импэкс Брест» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Во втором ряду можно заметить главу администрации Ленинского района Бреста Валентина Милошевского, первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука, гендиректора ОАО «Савушкин продукт» Александра Савчица.

Напомним, встреча закончилась вничью. По одному голу команды забили в самом начале второй половины встречи.

 
Теги: Брест
 
 
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За главным футбольным противостоянием этого сезона наблюдали известные белорусские бизнесмены и чиновники.
 
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