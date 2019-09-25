ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Иногда люди думают, что я иностранка»

26.09.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Внешне она ничем не отличается от обычных людей. А вот близкие и коллеги знают, что, если окликнуть ее издалека, девушка не отреагирует. Катя – слабослышащая, и понимать речь здоровых ей помогает чтение по губам.
Екатерина Тихонова потеряла слух в раннем детстве в результате проведенного курса лечения от стафилококка. Родители не сразу определили, что с их дочерью что-то не так, ведь в родне такого недуга ни у кого не было. То, что Катя не слышит, первыми распознали ее воспитатели. Их насторожил тот факт, что девочка не повторяла слова и не откликалась.
Родители долго не опускали руки и старались найти способы вылечить дочь. Они обращались к народным целителям, возили ее на лечение в Москву. Мама даже написала письмо на телевидение, и там ей подсказали адрес Института головного мозга в Санкт-Петербурге. Туда они ездили на процедуры на протяжении двух лет, но все эти попытки не принесли нужного результата. Перед поступлением в первый класс девочке купили дорогой и редкий в те времена цифровой слуховой аппарат. Зато это приобретение позволило ей пойти учиться в обычную, общеобразовательную школу.
После окончания 11 классов она поступила в Минский государственный колледж электроники на техника-программиста. Свой профессиональный путь Катя начинала в республиканском центре профессиональной ориентации молодежи в качестве программиста. Рождение сына заставило ее на некоторое время поставить работу на паузу.
– Сейчас Матвею 5 лет. Он, к сожалению, тоже имеет проблемы со слухом. В нашей семье Матвей – центр притяжения. Его все жалеют и балуют игрушками. Он веселый, любит играть в настольные игры и красиво танцует, несмотря на то, что плохо слышит, – рассказала о ребенке Катя.
После декретного отпуска молодая мама уже не смогла устроиться по специальности, так как прежнее место работы ликвидировали. Однако борисовчанка не стала унывать и решила направить все свои силы на творчество, тем более, что ей оно нравилось со школьной поры. На протяжении нескольких лет Катя принимала участие в различных конкурсах, фестивалях для глухих и слабослышащих, снималась в фильмах и клипах на жестовом языке. Также она начала исполнять песни – в этом ей оказала помощь переводчик жестового языка Людмила Васильевна Мороз. Были и другие люди, которые помогли ей с жестовым пением: Оксана Петрова, Ольга Будник, Светлана Прудцева, Клавдия Коляда. Каждой она очень благодарна.
В том, что Екатерина Тихонова решила работать фотографом в редакции «Адзiнства», нет ничего удивительного: разносторонняя девочка в 14 лет увлеклась фотографией. Она признается, что работа в газете помогла ей почувствовать себя более уверенно.
– Я с детства комплексую из-за своего недуга, хотя сегодня отношусь к этому более или менее нормально. У меня есть глаза, руки, ноги – и это самое главное. Если мне выпало такое испытание в жизни, значит, так суждено. Я благодарна Вере Николаевне Протасевич за то, что она поверила в меня и дала возможность трудиться. Спасибо всем моим коллегам за понимание и отзывчивость, – сказала Екатерина.
Без слухового аппарата Катя вообще ничего не слышит, поэтому без него она как без рук. Благодаря ему девушка различает голоса родных и любимых людей, шум моря, голос своего ребенка, музыку. Правда, глухие звуки ей не поддаются, и если она не видит губ собеседника, то не понимает его речь. Также девушка не может общаться по телефону, поэтому социальные сети и мессенджеры для нее спасение. Интересно, что иногда из-за речи с ней случаются курьезные истории.
– Однажды я ехала домой из Минска, со мной начали знакомиться молодые люди. Услышав, как разговариваю, они спросили, из какой страны я приехала. Я решила пошутить и ответила, что из Италии. Потом, конечно, призналась. Это не единственный случай, когда люди думали, что я иностранка, – улыбается Катя.
Как бы хорошо ни относились к девушке окружающие, все равно самой главной опорой для нее являются родители.
– Я горжусь своей дочерью. В колледже она участвовала в конкурсах красоты, занимала призовые места. Я всегда старалась быть рядом и поддерживаю ее во всех начинаниях. Я благодарна всем хорошим людям, которые встречались на Катином пути. И, конечно, рада, что теперь у нее работа, связанная с увлечением фотографией. Вижу, что дочери нравится, она с восторгом делится впечатлениями от встреч с интересными людьми. А если ей хорошо, то и родительская душа спокойна, – сказала мама Татьяна Анатольевна.
Катя живет в собственном мире, где злу практически нет места. Она открытая и искренняя, а порой немного наивная. Хочется, чтобы мы, слышащие, были терпимее к людям с таким недугом и протягивали руку помощи, когда это
необходимо.

Екатерина ВОРОБЬЕВА , фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На многих мероприятиях журналистов «А» часто видят с красивой высокой девушкой, в руках которой – профессиональная фотокамера. Это фотограф Екатерина Тихонова,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В этой системе невозможно было достучаться». По «делу медиков» выступил бизнесмен-взяткодатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика