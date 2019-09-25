«Иногда люди думают, что я иностранка»

Источник материала: Единство

Внешне она ничем не отличается от обычных людей. А вот близкие и коллеги знают, что, если окликнуть ее издалека, девушка не отреагирует. Катя – слабослышащая, и понимать речь здоровых ей помогает чтение по губам.

Екатерина Тихонова потеряла слух в раннем детстве в результате проведенного курса лечения от стафилококка. Родители не сразу определили, что с их дочерью что-то не так, ведь в родне такого недуга ни у кого не было. То, что Катя не слышит, первыми распознали ее воспитатели. Их насторожил тот факт, что девочка не повторяла слова и не откликалась.

Родители долго не опускали руки и старались найти способы вылечить дочь. Они обращались к народным целителям, возили ее на лечение в Москву. Мама даже написала письмо на телевидение, и там ей подсказали адрес Института головного мозга в Санкт-Петербурге. Туда они ездили на процедуры на протяжении двух лет, но все эти попытки не принесли нужного результата. Перед поступлением в первый класс девочке купили дорогой и редкий в те времена цифровой слуховой аппарат. Зато это приобретение позволило ей пойти учиться в обычную, общеобразовательную школу.

После окончания 11 классов она поступила в Минский государственный колледж электроники на техника-программиста. Свой профессиональный путь Катя начинала в республиканском центре профессиональной ориентации молодежи в качестве программиста. Рождение сына заставило ее на некоторое время поставить работу на паузу.

– Сейчас Матвею 5 лет. Он, к сожалению, тоже имеет проблемы со слухом. В нашей семье Матвей – центр притяжения. Его все жалеют и балуют игрушками. Он веселый, любит играть в настольные игры и красиво танцует, несмотря на то, что плохо слышит, – рассказала о ребенке Катя.

После декретного отпуска молодая мама уже не смогла устроиться по специальности, так как прежнее место работы ликвидировали. Однако борисовчанка не стала унывать и решила направить все свои силы на творчество, тем более, что ей оно нравилось со школьной поры. На протяжении нескольких лет Катя принимала участие в различных конкурсах, фестивалях для глухих и слабослышащих, снималась в фильмах и клипах на жестовом языке. Также она начала исполнять песни – в этом ей оказала помощь переводчик жестового языка Людмила Васильевна Мороз. Были и другие люди, которые помогли ей с жестовым пением: Оксана Петрова, Ольга Будник, Светлана Прудцева, Клавдия Коляда. Каждой она очень благодарна.

В том, что Екатерина Тихонова решила работать фотографом в редакции «Адзiнства», нет ничего удивительного: разносторонняя девочка в 14 лет увлеклась фотографией. Она признается, что работа в газете помогла ей почувствовать себя более уверенно.

– Я с детства комплексую из-за своего недуга, хотя сегодня отношусь к этому более или менее нормально. У меня есть глаза, руки, ноги – и это самое главное. Если мне выпало такое испытание в жизни, значит, так суждено. Я благодарна Вере Николаевне Протасевич за то, что она поверила в меня и дала возможность трудиться. Спасибо всем моим коллегам за понимание и отзывчивость, – сказала Екатерина.

Без слухового аппарата Катя вообще ничего не слышит, поэтому без него она как без рук. Благодаря ему девушка различает голоса родных и любимых людей, шум моря, голос своего ребенка, музыку. Правда, глухие звуки ей не поддаются, и если она не видит губ собеседника, то не понимает его речь. Также девушка не может общаться по телефону, поэтому социальные сети и мессенджеры для нее спасение. Интересно, что иногда из-за речи с ней случаются курьезные истории.

– Однажды я ехала домой из Минска, со мной начали знакомиться молодые люди. Услышав, как разговариваю, они спросили, из какой страны я приехала. Я решила пошутить и ответила, что из Италии. Потом, конечно, призналась. Это не единственный случай, когда люди думали, что я иностранка, – улыбается Катя.

Как бы хорошо ни относились к девушке окружающие, все равно самой главной опорой для нее являются родители.

– Я горжусь своей дочерью. В колледже она участвовала в конкурсах красоты, занимала призовые места. Я всегда старалась быть рядом и поддерживаю ее во всех начинаниях. Я благодарна всем хорошим людям, которые встречались на Катином пути. И, конечно, рада, что теперь у нее работа, связанная с увлечением фотографией. Вижу, что дочери нравится, она с восторгом делится впечатлениями от встреч с интересными людьми. А если ей хорошо, то и родительская душа спокойна, – сказала мама Татьяна Анатольевна.

Катя живет в собственном мире, где злу практически нет места. Она открытая и искренняя, а порой немного наивная. Хочется, чтобы мы, слышащие, были терпимее к людям с таким недугом и протягивали руку помощи, когда это

необходимо.

Екатерина ВОРОБЬЕВА , фото Екатерины ТИХОНОВОЙ