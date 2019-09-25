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«Ярмарка вакансий» пройдет в Кировском райисполкоме 30 сентября

26.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Ярмарка вакансий» пройдет в Кировском райисполкоме 30 сентября

30 сентября 2019 года с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, д.80, кабинет №№ 11-12) будет проводиться «Ярмарка вакансий». Об этом сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Кировского райисполкома Елена Ленкевич.

В рамках мероприятия будут даны консультации по вопросам оказания содействия трудоустройства, организации и осуществления самостоятельной занятости, в том числе с предоставлением субсидии для организации собственного дела, профориентационные услуги.

 
 
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30 сентября 2019 года с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, д.80, кабинет №№ 11-12) будет...
 
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