«Ярмарка вакансий» пройдет в Кировском райисполкоме 30 сентября

Источник материала: Кировец





30 сентября 2019 года с 10.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, д.80, кабинет №№ 11-12) будет проводиться «Ярмарка вакансий». Об этом сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите населения Кировского райисполкома Елена Ленкевич.

В рамках мероприятия будут даны консультации по вопросам оказания содействия трудоустройства, организации и осуществления самостоятельной занятости, в том числе с предоставлением субсидии для организации собственного дела, профориентационные услуги.