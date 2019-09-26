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Все не так уж и плохо. Погода в Витебске в выходные
27.09.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу будет вполне погожий день для конца сентября, а вот в воскресенье не забывайте дома зонты. Такой прогноз дает
В субботу, 28 сентября, ночью — +3…5 °C, днем — +13…15 °C. Без осадков.
В воскресенье, 29 сентября, температура днем поднимется до +14 °C. Дождь.
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В субботу будет вполне погожий день для конца сентября, а вот в воскресенье не забывайте дома зонты. Т
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