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Все не так уж и плохо. Погода в Витебске в выходные

27.09.2019 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу будет вполне погожий день для конца сентября, а вот в воскресенье не забывайте дома зонты. Такой прогноз дает pogoda.by.

В субботу, 28 сентября, ночью — +3…5 °C, днем — +13…15 °C. Без осадков.

В воскресенье, 29 сентября, температура днем поднимется до +14 °C. Дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В субботу будет вполне погожий день для конца сентября, а вот в воскресенье не забывайте дома зонты. Т
 
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