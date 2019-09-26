Пасмурно, сыро, дождливо. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Последний сентябрьский уикенд будет по-осеннему пасмурным, туманным и дождливым. Но есть и хорошая новость — немного потеплеет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным pogoda.by, в субботу днем +14°С, пасмурно, но без осадков.

В воскресенье — +15°С и возможен дождь.

Хороших выходных, друзья, — и утепляйтесь!

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