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Пасмурно, сыро, дождливо. Погода в Гомеле в выходные
27.09.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последний сентябрьский уикенд будет по-осеннему пасмурным, туманным и дождливым. Но есть и хорошая новость — немного потеплеет.
В воскресенье — +15°С и возможен дождь.
Хороших выходных, друзья, — и утепляйтесь!
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