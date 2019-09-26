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Дождь и гроза. Все о погоде в Бресте на выходные
27.09.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и дождливо.
В субботу утром ожидается сплошная облачность, сильный дождь с грозой. Во второй половине дня дождь немного ослабнет, а воздух прогреется до +18°С,
В воскресенье также будет облачно. Утром — без осадков, днем — возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.
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В предстоящие выходные в Бресте будет облачно и дождливо.
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