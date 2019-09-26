Сильные дожди и ветер. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет теплее, чем на неделе, но пасмурно и дождливо. Может быть даже гроза, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +16…18°C. Утром — сплошная облачность, возможны дожди и сильный ветер и гроза. Днем — сильные дожди. Вечером облачно с прояснениями.

В воскресенье — переменная облачность, опять возможны дождь и ветер. Днем — +13…15°C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .