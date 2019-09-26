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Сильные дожди и ветер. Погода в Гродно в выходные
27.09.2019 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет теплее, чем на неделе, но пасмурно и дождливо. Может быть даже гроза,
В субботу в дневные часы — +16…18°C. Утром — сплошная облачность, возможны дожди и сильный ветер и гроза. Днем — сильные дожди. Вечером облачно с прояснениями.
В воскресенье — переменная облачность, опять возможны дождь и ветер. Днем — +13…15°C.
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В Гродно в выходные будет хоть и теплее, чем на неделе, но пасмурно и дождливо. Может быть даже гроза.
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