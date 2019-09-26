Солнце, гроза и никакого отопления. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, никогда еще так не хотелось похолодания, правда? Ради включения отопления, конечно же! Но нет: в Могилеве в эти последние дни сентября — стабильные +14°С, солнце и немного дождя с грозой. Вся следующая неделя тоже будет довольно теплой, хотя и дождливой. Так что продолжаем мерзнуть согреваться в квартирах горячим чаем. По предварительным данным, заметно похолодает в следующие выходные.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 27 сентября, будет солнечно и до +14°С.

В субботу также будет максимум +14°С. Днем прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с и солнце. Вечером — +9°С и небольшой дождь.

Дождливым будет и воскресенье. По прогнозу — пасмурно, небольшие дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха останется прежней: +11…+14°С.

В понедельник к дождям прибавится порывистый ветер, возможны грозы. Немного потеплеет: +13…+15°С.

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