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Вернет ли Россия Крым, вышиванка для Лукашенко, чиновник против блогера и сальтисон - все за вчера

27.09.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Осень, что ты делаешь, прекрати! Уже которое утро мы встаем и просыпаемся (на самом деле нет), как эта панда. Только она просто милая, а нам еще и на работу… Вы как, кстати, в этом году прививаетесь от гриппа? Или не верите в вакцинацию? Давайте все же расскажем, какой будет эпидемия и чем можно привиться — бесплатно и за деньги.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Президент вчера встретился с представителями украинских СМИ. Журналисты рассказали нам, что были затронуты темы торгово-экономических отношений, безопасности и суверенитета, контроля на границе и задержания граждан Украины. «Атмосфера дружелюбная. Не было вопроса, на который президент отказался отвечать». Говорили и о нашей интеграции с Россией. «Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если… мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы», — рассказывал Лукашенко. Как думаете, что ему ответил Путин?


  • Белорусская общественность просит перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. А что думают по этому поводу МИД нашей страны и правительство Литвы? Это вообще возможно?
  • Помните, мы недавно писали, что наши власти приняли программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов? В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость в экономике, попали 6 районов-«счастливчиков». Давайте посмотрим, что там сейчас с зарплатами.
  • Предприниматели спросили Лукашенко, Минске, а «Табакерки» — можно">почему им нельзя ставить киоски в Минске, а «Табакерки» — можно. «Вопиющая несправедливость», — говорят они. Как думаете, простым ипэшникам ответят?
  • Второй месяц Минский городской суд слушает уголовное дело в отношении 20 фигурантов из сферы здравоохранения. Сейчас показания дают свидетели. «За что передавали пакет Столярову?» — спрашивает бизнесмена прокурор. «За то, что была оказана помощь в той бюрократической системе, из-за которой невозможно было дозвониться, достучаться, пока кто-то не посетит». Так и работали… Подробности — здесь.
  • Под Минском открыли уникальный Центр помощи жертвам ДТП, которые находятся в вегетативном состоянии. Пока здесь всего шесть палат, и в каждой созданы условия для того, чтобы родственники могли находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки. Как работает центр и за чьи деньги он был создан — расскажем здесь.
  • На «Оскар» от Беларуси номинировали тот самый Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">фильм про гомельскую женскую колонию. Смотрели? А помните, у нас был очень хороший текст о женщинах, которые сыграли в этом кино, освободились и рассказали о своей жизни? Если пропустили, обязательно прочтите.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Будем следить за баттлом «чиновник против блогера», похоже. Стало известно, что глава Слонимского райисполкома подал в суд на автора телеграм-канала NEXTA за сведения, которые его порочат. В соответчиках — пару изданий, которые распространили непроверенную информацию. С каждого из ответчиков чиновник хочет получить по 50 тыс. рублей компенсации. Спросите, зачем ему столько? Давайте все расскажем.
  • Видели, какой в Гомеле появился претендент на депутатское кресло? Там выдвигается фермер, который на свои пикеты приезжает на тракторе. Правда, уже что-то разочарован он в этой кампании: «Весь день стоял под дождем — и собрал 10 подписей. Это выдвижение — только нервы надрывать, я лучше навоз в это время уберу себя в хозяйстве».
  • Родители, а у вас были партнерские роды? Или вы только задумываетесь об этом? Или категорически против? Мнения разные, и мы послушали тех, кто уже через это прошел. В нашей студии пары рассказали о страхах, обмороках и самом процессе.
  • Быть партнерами в родах, конечно, очень важно, но еще важнее и дальше всю жизни ими оставаться. Потому что истории разводов и последующих дележек детей иногда просто шокируют. Можем, например, рассказать о том, как минчанка возвращала маленькую дочь, которую бывший муж вывез в Армению. Там прямо детектив с участием милиции, нашего МИДа, армянского суда… Читайте сами.
  • Недавно в Минске прошли два громких суда по делам о нарушении правил содержания животных: молодая овчарка бросилась на 2-летнего ребенка, такса разорвала лицо 8-летней девочке. Мы поговорили с кинологом о том, почему так происходит и как свести риски к минимуму. Вот, например, вы могли представить, что опасное поведение собаки может спровоцировать игрушка с пищалкой или модный осенний комбинезончик для питомца?


  • А вот вам история Светы, которая после журфака приехала на «распред» в город, где даже не ловил телефон. Да-да, первокурсники, это пока вам кажется, что распределение далеко, а оно-то вон — уже скалит зубы из-за угла. Поэтому читайте и не наступайте на чужие грабли!
  • Да и после «меда», говорят, тоже несладко: и в больницах, и на скорых пьяные пациенты очень часто нападают на медработников. Что по этому поводу думает Минздрав и что предлагают сами медики?
  • Но что мы все о грустном, давайте о культуре. В Минске на фестивале «ТЕАРТ» показали суперкассовую постановку «Кандид» — это спектакль режиссер Игорь Казаков поставил в Могилевском областном театре кукол. «Это очень остроумное и стильное хулиганство, которое приводит публику в восторг», — говорит наш Денис Мартинович — и мы ему верим. Похоже, стоит посмотреть всем!
  • Ну и давайте вспомним трагическую историю Индиры Ганди. Прошло 35 лет, но до сих пор точно не известно — кто именно стрелял в индийского премьера, кому была нужна ее смерть, участвовали ли в заговоре спецслужбы, и кем оплачено убийство? Давайте вспомним, как это все было.

О СПОРТЕ

  • Наша «машина» Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в китайском Ухане Елену Рыбакину (№ 50 WTA) и вышла в полуфинал, где сыграет с первой ракеткой мира. Матч уже сегодня, держим кулачки!
  • Минское хоккейное «Динамо» продолжает свой выездной вояж: вчера сыграло с одним из худших клубов западной конференции — и… проиграло по буллитам. Крутой был матч, Юнас Энрот — просто красавчик! Но терять очки с таким соперником — это плохо… Ладно, все равно болеем за наших и в субботу обязательно посмотрим на игру в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».
  • А наш тяжелоатлет, олимпийский чемпион Андрей Арямнов выиграл серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Это уже вторая наша медаль там, помните?

Все новости четверга, 26 сентября


Кстати. Напоследок давайте поговорим о том, что хоть раз в жизни волновало каждого: можно ли терпеть «по-маленькому», когда уже очень хочется? Для здоровья нет неважных вещей — берегите его даже в мелочах, пожалуйста. А мы пока желаем вам короткой и прекрасной пятницы. Если не бросим всю эту городскую жизнь и не уедем в деревню делать сальтисон и полендвицу и дышать свежим воздухом (сейчас, говорят, домик совсем недорого можно построить), то будем работать для вас еще минимум 300 лет. Да, оптимизм у нас есть (а вот полендвицы — нет)!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Осень, что ты делаешь, прекрати! Уже которое утро мы встаем и просыпаемся (на самом деле нет), как эта панда. Только она просто милая, а нам еще и на...
 
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