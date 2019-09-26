Вернет ли Россия Крым, вышиванка для Лукашенко, чиновник против блогера и сальтисон - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Осень, что ты делаешь, прекрати! Уже которое утро мы встаем и просыпаемся (на самом деле нет), как эта панда . Только она просто милая, а нам еще и на работу… Вы как, кстати, в этом году прививаетесь от гриппа? Или не верите в вакцинацию? Давайте все же расскажем, какой будет эпидемия и чем можно привиться — бесплатно и за деньги .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Президент вчера встретился с представителями украинских СМИ. Журналисты рассказали нам, что были затронуты темы торгово-экономических отношений, безопасности и суверенитета, контроля на границе и задержания граждан Украины . «Атмосфера дружелюбная. Не было вопроса, на который президент отказался отвечать». Говорили и о нашей интеграции с Россией. «Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если… мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы», — рассказывал Лукашенко. Как думаете, что ему ответил Путин ?





Белорусская общественность просит перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. А что думают по этому поводу МИД нашей страны и правительство Литвы? Это вообще возможно?

перезахоронить останки в Беларуси. МИД нашей страны и правительство Литвы? Это вообще возможно? Помните, мы недавно писали, что наши власти приняли программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов? В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость в экономике, попали 6 районов-«счастливчиков» . Давайте посмотрим, что там сейчас с зарплатами .

программу по ускоренному развитию некоторых городов и районов? В список мест, где должны вырасти зарплаты, инвестиции, а иногда и занятость в экономике, попали . . Предприниматели спросили Лукашенко, Минске, а «Табакерки» — можно">почему им нельзя ставить киоски в Минске, а «Табакерки» — можно. « Вопиющая несправедливость », — говорят они. Как думаете, простым ипэшникам ответят?

», — говорят они. Как думаете, простым ипэшникам ответят? Второй месяц Минский городской суд слушает уголовное дело в отношении 20 фигурантов из сферы здравоохранения. Сейчас показания дают свидетели. «За что передавали пакет Столярову?» — спрашивает бизнесмена прокурор. «За то, что была оказана помощь в той бюрократической системе, из-за которой невозможно было дозвониться, достучаться, пока кто-то не посетит ». Так и работали… Подробности — здесь .

из сферы здравоохранения. Сейчас показания дают свидетели. «За что передавали пакет Столярову?» — спрашивает бизнесмена прокурор. «За то, что была оказана помощь в той бюрократической системе, из-за которой ». Так и работали… . Под Минском открыли уникальный Центр помощи жертвам ДТП , которые находятся в вегетативном состоянии. Пока здесь всего шесть палат, и в каждой созданы условия для того, чтобы родственники могли находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки. Как работает центр и за чьи деньги он был создан — расскажем здесь .

, которые находятся в вегетативном состоянии. Пока здесь всего шесть палат, и в каждой созданы условия для того, чтобы родственники могли находиться рядом с пациентом 24 часа в сутки. Как работает центр и за чьи деньги он был создан — . На «Оскар» от Беларуси номинировали тот самый Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">фильм про гомельскую женскую колонию. Смотрели? А помните, у нас был очень хороший текст о женщинах, которые сыграли в этом кино, освободились и рассказали о своей жизни? Если пропустили, обязательно прочтите .





Вчера, увы, стало известно о смерти экс-президента Франции Жака Ширака. Он уже давно не появлялся на публике.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Будем следить за баттлом «чиновник против блогера» , похоже. Стало известно, что глава Слонимского райисполкома подал в суд на автора телеграм-канала NEXTA за сведения, которые его порочат. В соответчиках — пару изданий, которые распространили непроверенную информацию. С каждого из ответчиков чиновник хочет получить по 50 тыс. рублей компенсации. Спросите, зачем ему столько? Давайте все расскажем .

, похоже. Стало известно, что глава Слонимского райисполкома за сведения, которые его порочат. В соответчиках — пару изданий, которые распространили непроверенную информацию. С каждого из ответчиков чиновник хочет получить по 50 тыс. рублей компенсации. Спросите, зачем ему столько? . Видели, какой в Гомеле появился претендент на депутатское кресло ? Там выдвигается фермер, который на свои пикеты приезжает на тракторе . Правда, уже что-то разочарован он в этой кампании: «Весь день стоял под дождем — и собрал 10 подписей. Это выдвижение — только нервы надрывать, я лучше навоз в это время уберу себя в хозяйстве».

? Там выдвигается фермер, который . Правда, уже что-то разочарован он в этой кампании: «Весь день стоял под дождем — и собрал 10 подписей. Это выдвижение — только нервы надрывать, я лучше навоз в это время уберу себя в хозяйстве». Родители, а у вас были партнерские роды ? Или вы только задумываетесь об этом? Или категорически против? Мнения разные, и мы послушали тех, кто уже через это прошел. В нашей студии пары рассказали о страхах, обмороках и самом процессе .

? Или вы только задумываетесь об этом? Или категорически против? Мнения разные, и мы послушали тех, кто уже через это прошел. В нашей студии . Быть партнерами в родах, конечно, очень важно, но еще важнее и дальше всю жизни ими оставаться. Потому что истории разводов и последующих дележек детей иногда просто шокируют. Можем, например, рассказать о том, как минчанка возвращала маленькую дочь, которую бывший муж вывез в Армению. Там прямо детектив с участием милиции, нашего МИДа, армянского суда… Читайте сами .

иногда просто шокируют. Можем, например, рассказать о том, как минчанка возвращала маленькую дочь, которую бывший муж вывез в Армению. Там прямо детектив с участием милиции, нашего МИДа, армянского суда… . Недавно в Минске прошли два громких суда по делам о нарушении правил содержания животных: молодая овчарка бросилась на 2-летнего ребенка, такса разорвала лицо 8-летней девочке. Мы поговорили с кинологом о том, почему так происходит и как свести риски к минимуму . Вот, например, вы могли представить, что опасное поведение собаки может спровоцировать игрушка с пищалкой или модный осенний комбинезончик для питомца?





А вот вам история Светы, которая после журфака приехала на «распред» в город, где даже не ловил телефон. Да-да, первокурсники, это пока вам кажется, что распределение далеко, а оно-то вон — уже скалит зубы из-за угла. Поэтому читайте и не наступайте на чужие грабли !

в город, где даже не ловил телефон. Да-да, первокурсники, это пока вам кажется, что распределение далеко, а оно-то вон — уже скалит зубы из-за угла. ! Да и после «меда», говорят, тоже несладко: и в больницах, и на скорых пьяные пациенты очень часто нападают на медработников . Что по этому поводу думает Минздрав и что предлагают сами медики ?

. ? Но что мы все о грустном, давайте о культуре . В Минске на фестивале «ТЕАРТ» показали суперкассовую постановку «Кандид» — это спектакль режиссер Игорь Казаков поставил в Могилевском областном театре кукол. «Это очень остроумное и стильное хулиганство, которое приводит публику в восторг», — говорит наш Денис Мартинович — и мы ему верим. Похоже, стоит посмотреть всем!

. В Минске на фестивале «ТЕАРТ» — это спектакль режиссер Игорь Казаков поставил в Могилевском областном театре кукол. «Это очень остроумное и стильное хулиганство, которое приводит публику в восторг», — говорит наш Денис Мартинович — и мы ему верим. Похоже, стоит посмотреть всем! Ну и давайте вспомним трагическую историю Индиры Ганди. Прошло 35 лет, но до сих пор точно не известно — кто именно стрелял в индийского премьера, кому была нужна ее смерть, участвовали ли в заговоре спецслужбы, и кем оплачено убийство? Давайте вспомним, как это все было .

О СПОРТЕ

Наша «машина» Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в китайском Ухане Елену Рыбакину (№ 50 WTA) и вышла в полуфинал , где сыграет с первой ракеткой мира. Матч уже сегодня, держим кулачки!

обыграла в четвертьфинале турнира в китайском Ухане Елену Рыбакину (№ 50 WTA) и , где сыграет с первой ракеткой мира. Матч уже сегодня, держим кулачки! Минское хоккейное «Динамо» продолжает свой выездной вояж: вчера сыграло с одним из худших клубов западной конференции — и… проиграло по буллитам . Крутой был матч, Юнас Энрот — просто красавчик! Но терять очки с таким соперником — это плохо… Ладно, все равно болеем за наших и в субботу обязательно посмотрим на игру в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».

продолжает свой выездной вояж: вчера сыграло с одним из худших клубов западной конференции — . Крутой был матч, Юнас Энрот — просто красавчик! Но терять очки с таким соперником — это плохо… Ладно, все равно болеем за наших и в субботу обязательно посмотрим на игру в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». А наш тяжелоатлет, олимпийский чемпион Андрей Арямнов выиграл серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Это уже вторая наша медаль там, помните?

Все новости четверга, 26 сентября





Кстати. Напоследок давайте поговорим о том, что хоть раз в жизни волновало каждого: можно ли терпеть «по-маленькому», когда уже очень хочется ? Для здоровья нет неважных вещей — берегите его даже в мелочах, пожалуйста. А мы пока желаем вам короткой и прекрасной пятницы. Если не бросим всю эту городскую жизнь и не уедем в деревню делать сальтисон и полендвицу и дышать свежим воздухом (сейчас, говорят, домик совсем недорого можно построить ), то будем работать для вас еще минимум 300 лет. Да, оптимизм у нас есть (а вот полендвицы — нет)!

Ваша редакция