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Единый день безопасности дорожного движения сегодня проводит ГАИ

27.09.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Единый день безопасности дорожного движения, который проводит сегодня ГАИ, посвящен пропаганде использования фликеров и жилетов повышенной видимости пешеходами и велосипедистами. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД Максим Силич рассказал редакции, что с начала года в районе выявлено 118 нарушителей, на которых не было световозвращающих элементов. Составлены административные протоколы и выписаны штрафы. Максим Силич напомнил, что в Правилах дорожного движения (пункт 17.1) закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, желателен фликер и при пересечении проезжей части вне установленных для этого мест. 

Сотрудники ГАИ просят жителей района сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дорогах граждан, которые могут спровоцировать ДТП, управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения или без прав.

 
 
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Единый день безопасности дорожного движения, который проводит сегодня ГАИ, посвящен пропаганде использования фликеров и жилетов повышенной видимости...
 
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