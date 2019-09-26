Единый день безопасности дорожного движения сегодня проводит ГАИ

Источник материала: Радзiма

Единый день безопасности дорожного движения, который проводит сегодня ГАИ, посвящен пропаганде использования фликеров и жилетов повышенной видимости пешеходами и велосипедистами. Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД Максим Силич рассказал редакции, что с начала года в районе выявлено 118 нарушителей, на которых не было световозвращающих элементов. Составлены административные протоколы и выписаны штрафы. Максим Силич напомнил, что в Правилах дорожного движения (пункт 17.1) закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, желателен фликер и при пересечении проезжей части вне установленных для этого мест.

Сотрудники ГАИ просят жителей района сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дорогах граждан, которые могут спровоцировать ДТП, управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения или без прав.