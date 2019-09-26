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Рассказываем, как минчанка старается жить по принципу zero waste

27.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Zero waste — ноль отходов — стиль жизни, набирающий сегодня популярность во всем мире. Люди, которые следуют этой концепции, стараются совершать только обдуманные покупки, не поощряют производство пластика и вырубку деревьев и всеми силами стараются сократить огромное количество мусора, которое ежедневно оставляет после себя человек. В рамках проекта «Вторая жизнь» вместе с «Цель99» мы пообщались с минчанкой Анной Карпович, которая борется с культурой чрезмерного потребления и ежедневно доказывает собственным примером, что можно жить гармонично без лишней мишуры.

— Как вы познакомились с концепцией zero waste?

— Как-то раз я наткнулась в Facebook на статью, в которой разбивались экологические мифы, которые на самом деле не мифы. Например, про экологический след электронной книги в сравнении с бумажной: есть версия, что нужно прочитать 43 книги в электронном варианте, чтобы окупился эко след читалки. Некоторые примеры меня настолько зацепили, что я начала искать информацию в других, более авторитетных источниках. И уже через два дня знала весь пластик по маркировкам. Меня «бомбило» в хорошем смысле этого слова, но вселенской грусти от приобретенных знаний почему-то не было. Наоборот, я радовалась, что наконец-то все это узнала. Хотя бы про то, что бумажные стаканы — на самом деле совсем не бумажные.

После этого я начала сортировать мусор. Взяла ведро и просто разложила отходы на разные кучи. Но в какой-то момент я подумала: наверное, проще вообще не создавать мусор, чем сортировать его. То есть пришла к концепции zero waste по обратной цепочке. И это гораздо круче, я считаю, потому что понимание и решение проблемы созрело в моей голове. Я четко для себя поняла, почему это важно.


— Как проходил этап «внедрения»? Было сложно привыкнуть к новому образу жизни?

— Мне не пришлось бороться с собой и с лишениями, которые приходится поначалу испытывать. Безусловно, помогло модельное прошлое: с 15-ти лет я привыкла к тому, что в чем-то нужно себе отказывать. Мне достаточно странно слышать: «Я не могу жить без сладкого!» Для меня это не проблема. Это задача, которую нужно решить. Или «Как жить без шампуня, который в пластиковой упаковке?» Да мы в 21-ом веке живем, столько существует альтернатив! Жить нельзя без воды, воздуха и еды, все остальное возможно.


Таблетки для чистки зубов, натуральная зубная нить в стекле, бамбуковая зубная щётка. Фото — из архива героини

— Ну с едой, наверное, вам действительно непросто?

— Я не ела мяса к тому моменту, как увлеклась концепцией жизни zero waste. И тогда же начала отказываться от продуктов животного происхождения в целом. Хорошим аргументом «за» было изучение влияния животноводческой отрасли на экологию планеты и того, что происходит с самими животными. Моему мужу было не так просто. Он очень беспокоился о том, чтобы организму хватало белка. А потом начал читать истории и блоги известных спортсменов-веганов (гонщиков, футболистов и так далее), и все его беспокойства пропали сами собой. Это перестало быть проблемой, и встал вопрос как воспользоваться их опытом в своих целях.


— Практически вся бакалея в магазинах расфасована. Как вы решаете эту проблему? Не возникает ли мысль: я бы это съела, но не буду, потому что оно запечатано в целлофан?

— Возникали. Знаете, у меня было несколько очень эмоциональных периодов, связанных с усталостью от реальности, от того, сколько ты затрачиваешь усилий на борьбу с пластиком, а его глобально не становится меньше. Как-то нужна была домой гречка. Была только расфасованная на заводе в пакеты, которые в наших реалиях вряд ли когда-нибудь переработаются. И я отказывалась от этого продукта. Я просто не могла себе позволить эту покупку, потому что почувствовала бы себя обманщицей. Я же вещаю о том, как плохо покупать пластик. Я начала блог, в частности, и по этой теме тоже, и понимала на что иду. Я взяла на себя такую ответственность. Если бы я была просто девочкой-последовательницей, которая старается постепенно поменять свою жизнь к лучшему, возможно купила бы себе ту гречку, как есть, и забыла. А так — нет. Ищу гречку в правильной упаковке.


Фото — из архива героини.

— Кстати, а где вы ее ищете?

— Есть крупные сетевые магазины, которые продают крупы на развес. Мы едем туда со своими многоразовыми мешками и закупаемся сразу надолго. Некоторые говорят: ок, с крупой все понятно, но где купить сметану и йогурт? Но у меня нет такой проблемы, я просто не употребляю в пищу эти продукты. И поэтому я не рассказываю им — где их купить, а объясняю почему этого не стоит делать, как создается этот продукт и в чем он потом хранится.


Наша беда в том, что когда мы едим определенные продукты, то не видим моментальных последствий от нанесенного ими вреда. Точно так же мы не замечаем сиюминутного ущерба, когда намазываем на себя крем с частичками микропластика или когда чистим зубы пастой из масс-маркета. А в это время в нашем организме идет процесс накопления вредных веществ.

— Если уже у нас зашла речь о болезнях: некоторые поклонники zero waste заменяют лекарства народными средствами, потому что фармакологическая промышленность упаковывает их в неразлагаемые материалы. А вы?

— Когда началась вся моя история с zero waste и веганством, я стала болеть гораздо реже. А о простудах и ОРИ вовсе забыла. Но однажды я заболела, достаточно серьезно. Это было связано с нервным переутомлением: из-за него резко снизился иммунитет. И, чтобы вылечиться, я пила препараты, упакованные в пластик. И тут я не буду хорохориться и говорить, что умру, но не приму лекарства из блистера, который нельзя переработать. Zero waste — это история не о том, чтобы уехать в тайгу и жить там в хижине или землянке (куда нас регулярно отправляют диванные комментаторы на форумах в интернете). Это вопрос осознанности. Ты можешь жить полноценной жизнью, но исключить все это чрезмерное потребление.


— Один из принципов концепции zero waste — сокращай. Насколько сократился ваш гардероб?

— Я не люблю шоппинг и это снова плюс в моей ситуации. Полтора года занимаюсь расхламлением, но мне все равно кажется, что у меня куча ненужных вещей. Не покупаю себе ничего нового: мне комфортно ходить в одном и том же. Если для кого-то зазорно ходить в одном и том же пальто третий сезон — мне фиолетово, я хожу. Зная цену быстрой моде, я не могу позволить купить себе майку из масс-маркета. Максимум — UNIQLO, потому что знаю, что создатель бренда ответственно подходят к бизнесу. Я начала шить себе вещи на заказ, что-то приобретаю в секонд-хэндах за рубежом. Этот свитер, например, из военного секонда в Нидерландах. Брали для мужа, но я оставила его себе. Этот рюкзак из влагоустойчивой бумаги — подарок учениц. А еще у меня всегда с собой очень удобный тканевый шоппер.


— Заменить какие вещи для вас было сложнее всего?

— Косметику, хотя я и не фанат всех этих баночек и тюбиков. Много хороших средств продают в пластике и много плохих — в стекле. Благо, у меня есть подруга, которая владеет своим брендом натуральной косметики в Украине. Она мне помогает. Я ей доверяю абсолютно, она делает совершенно удивительные средства. У нее работают профи, которые понимают, что выпускают и что с чем надо смешивать. Это не те псевдонатуральные крема, которые сделаны неизвестно где и как. А если говорить в целом, на самом деле мы склонны покупать много лишней косметики.

— Как ваши друзья, близкие относятся к вашему образу жизни? Удалось ли вам «заразить» кого-нибудь своими идеями?

— Первый — мой муж. Я не агитировала, а просто рассказывала о том новом, что узнала, и он очень легко подхватил эту тему вслед за мной. А ведь есть столько примеров среди знакомых мне пар и семей, где вторая половина воспринимала в штыки все попытки хоть немного сократить количество мусора. И назло покупали и приносили домой, например, кучи пачек чипсов. Но для меня это истории о нездоровых отношениях. Мой муж поддерживает меня во всех здравых и разумных начинаниях (смеется). Он в 90% случаев ездит за продуктами, у него уже есть «связи» на Комаровке, его там узнают и делают скидки (улыбается).

А еще у меня много знакомых девочек, которые переняли мой образ жизни, например, на работе, где я преподавала танцы и была фитнес-тренером. И снова я ничего не пропагандировала: коллеги и ученики просто наблюдали за тем, как я живу. Сначала что-то репостили из моего блога, потом завели многоразовые бутылки для воды, отказались от пакетов в супермаркетах.


— Как думаете, почему ваш пример вдохновляет знакомых?

— В первую очередь он вдохновляет потому, что я не абстрактный человек из интернета в «белом пальто», а кто-то живущий рядом, по соседству. Мне не надо никому говорить, что вы что-то обязаны или не обязаны делать. Окружающие сами чувствуют и меняются без моего вмешательства. Единственный раз, когда я проявила какую-то сверхинициативу — под Новый год предложила поиграть в тайного экологичного Санту: с хорошей косметикой, тканевыми сумками-шопперами и так далее. Все поддержали эту идею, и после этого позитивных изменений стало еще больше.


Фото — из архива героини

— С чего начать новичку в концепции zero waste?

— Это всегда какие-то простые шаги:

  • Откажитесь от воды в пластике, а вместо этого поставьте дома фильтр. Или съездите на родник. Даже если заказывать воду в больших оборотных бутылках — получится гораздо экологичнее, чем покупать ее постоянно в таре небольшого литража.
  • Фасовочные пакеты — избавьтесь от них. Да, будет непросто. Люди стесняются попросить положить продукты в свою тару. Им некомфортно от того, что на них обратят внимание, будут обсуждать. Кто бы и что не говорил, но мы живем в социуме и нам подсознательно важно, что про нас скажут другие. Проще придумать отговорки вроде: где я буду все это носить? Но многоразовые мешки не займут много места (не больше, чем кошелек), а по весу не тяжелее смартфона. Или хотя бы избегайте излишней упаковки. Для бананов, например. Если однажды в магазинах перестанут покупать все, что упаковано в пластик, они перестанут его продавать.


  • Планируйте свои покупки. Так легче избежать неконтролируемого потребления, плюс сэкономите деньги. 
  • Закрывайте кран умывальника каждый раз, когда он не нужен.
  • Откажитесь от вредных воздушных шаров и искусственных цветов. Поймите, что вся навязываемая нам мишура не нужна.

— Как вы считаете, что должно появиться в городе (или стране), чтобы жить с минимумом отходов было проще?

— Хочется, чтобы людей больше образовывали в проблемах экологии. У белорусов накопилось немало вопросов, на которые нужны ответы. Особенное внимание нужно уделить работе с детьми, которые учатся в школе.


Хочу, чтобы все одноразовое стало очень дорогим: упаковка, посуда. Хочу, чтобы перестали устраивать праздники города с воздушными шарами и улицами, забросанными пластиковыми бутылками и тарелками. А если в магазинах предлагают биоразлагаемые пакеты, то нужно создать условия для их переработки, они не должны просто валяться на полигоне.

У человека никогда не получится совсем не производить мусора. Но в наших силах вести более здоровый и позитивный образ жизни, где бездумное потребление всевозможных товаров было бы далеко не на первом месте.

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Вместе с «Цель99» в рамках проекта «Вторая жизнь» мы пообщались с минчанкой, которая старается придерживаться принципа zero waste. *Партнерский материал
 
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