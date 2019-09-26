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Все жилые дома Минска подключат к отоплению до конца дня

27.09.2019 09:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все жилые дома столицы подключат к отоплению до конца дня. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Отопление в жилых домах в Минске включают уже три дня. За это время тепло пришло в 65% жилого фонда, рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Юрий Кукашук.

За это время от жителей поступило 6135 заявок на развоздушивание систем отопления. Это на 45% меньше, чем за такой же период подачи тепла в прошлом году. К этому времени выполнены 2294 заявки.

— Специалисты жилищных организаций будут работать в субботу и воскресенье, чтобы развоздушить системы и провести наладку, где это необходимо, — отметил Юрий Кукашук.

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Теги: Минск
 
 
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Отопление в жилых домах включают уже три дня.
 
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