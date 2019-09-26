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Все жилые дома Минска подключат к отоплению до конца дня
27.09.2019 09:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все жилые дома столицы подключат к отоплению до конца дня. Об этом
Отопление в жилых домах в Минске включают уже три дня. За это время тепло пришло в 65% жилого фонда, рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Юрий Кукашук.
За это время от жителей поступило 6135 заявок на развоздушивание систем отопления. Это на 45% меньше, чем за такой же период подачи тепла в прошлом году. К этому времени выполнены 2294 заявки.
— Специалисты жилищных организаций будут работать в субботу и воскресенье, чтобы развоздушить системы и провести наладку, где это необходимо, — отметил Юрий Кукашук.
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Отопление в жилых домах включают уже три дня.
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