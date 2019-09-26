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Семья Хомяковых стали призерами областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»

27.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Когда в семье лад, не нужен и клад» — с  этой народной мудростью идут по жизни вместе Наталья и Максим Хомяковы из Старой Буды, ставшие призерами областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», заняв почетное третье место. 

Семья Хомяковых стали призерами областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»

За звание «Властелин села» боролись девять молодых семей из разных районов области. В семи конкурсах они демонстрировали свои таланты, творческие, интеллектуальные и кулинарные способности, участвуя как в теоретических, так и практических испытаниях. Чего только стоила викторина «Сельскія знаўцы», затронувшая многие аспекты сельской жизни. А еще семьям-участницам предстояло запрягать и распрягать лошадь, соревноваться в эстафетах, презентовать семейные традиции, одним словом, показать все, на что они способны. И со всеми конкурсами участники справились на «ура».

Перед жюри стояла непростая задача: выбрать из лучших ту семью, которая будет представлять Гомельскую область на республиканском этапе конкурса. В нынешнем году такая честь выпала семье Ярош из Мозыря. Наши земляки, семья Хомяковых, достойно представили Будакошелевщину на областном этапе, вернувшись домой с заслуженной победой, ценными подарками и незабываемыми впечатлениями, которыми они с удовольствием поделились с читателями районки.

– Для нас это, прежде всего, – ценный опыт, а еще море ярких эмоций и приятных воспоминаний, – делится Наталья Хомякова. – Такие мероприятия помогают сплотить семью и, конечно же, пообщаться с такими же молодыми и целеустремленными сельскими жителями, а заодно чему-то у них поучиться. Здорово, что Белорусский республиканский союз молодежи реализует такие нужные и интересные проекты, позволяющие сельской молодежи проявить себя.

К слову, 15 сентября семья Хомяковых отметила семилетие супружеской жизни. У них подрастает двое деток: старший, Михаил, в этом году пошел в первый класс Кривской средней школы, а двухлетняя Анюта радует родителей первыми успехами. И пока глава семейства трудится вальщиком леса в Чеботовичском лесничестве, Наталья, находясь в декретном отпуске, все свое время посвящает семье, окружая родных теплом и заботой.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива редакции

 
 
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"Когда в семье лад, не нужен и клад" - с  этой народной мудростью идут по жизни вместе Наталья и Максим Хомяковы из Старой Буды, ставшие...
 
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