Семья Хомяковых стали призерами областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»

Источник материала: Газета Авангард

«Когда в семье лад, не нужен и клад» — с этой народной мудростью идут по жизни вместе Наталья и Максим Хомяковы из Старой Буды, ставшие призерами областного этапа семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», заняв почетное третье место.





За звание «Властелин села» боролись девять молодых семей из разных районов области. В семи конкурсах они демонстрировали свои таланты, творческие, интеллектуальные и кулинарные способности, участвуя как в теоретических, так и практических испытаниях. Чего только стоила викторина «Сельскія знаўцы», затронувшая многие аспекты сельской жизни. А еще семьям-участницам предстояло запрягать и распрягать лошадь, соревноваться в эстафетах, презентовать семейные традиции, одним словом, показать все, на что они способны. И со всеми конкурсами участники справились на «ура».

Перед жюри стояла непростая задача: выбрать из лучших ту семью, которая будет представлять Гомельскую область на республиканском этапе конкурса. В нынешнем году такая честь выпала семье Ярош из Мозыря. Наши земляки, семья Хомяковых, достойно представили Будакошелевщину на областном этапе, вернувшись домой с заслуженной победой, ценными подарками и незабываемыми впечатлениями, которыми они с удовольствием поделились с читателями районки.

– Для нас это, прежде всего, – ценный опыт, а еще море ярких эмоций и приятных воспоминаний, – делится Наталья Хомякова. – Такие мероприятия помогают сплотить семью и, конечно же, пообщаться с такими же молодыми и целеустремленными сельскими жителями, а заодно чему-то у них поучиться. Здорово, что Белорусский республиканский союз молодежи реализует такие нужные и интересные проекты, позволяющие сельской молодежи проявить себя.

К слову, 15 сентября семья Хомяковых отметила семилетие супружеской жизни. У них подрастает двое деток: старший, Михаил, в этом году пошел в первый класс Кривской средней школы, а двухлетняя Анюта радует родителей первыми успехами. И пока глава семейства трудится вальщиком леса в Чеботовичском лесничестве, Наталья, находясь в декретном отпуске, все свое время посвящает семье, окружая родных теплом и заботой.

Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива редакции