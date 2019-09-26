В Пинске школьница пошла выгуливать собаку и упала в трехметровую яму. Их спас милиционер

Источник материала: Tut.by

Пинский милиционер достал из трехметровой ямы подростка и ее собаку, сообщает МВД.



Дарья и Лэйма

В беду пинчанка Дарья попала во время вечерней прогулки со своим английским бульдогом по кличке Лэйма. По дороге к месту выгула она не заметила трехметровую яму, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой. Дарья попыталась выбраться самостоятельно, но ничего не получилось.

Мимо проходил милиционер Александр Швец. Он услышал крики о помощи и поспешил к подростку. Спустившись вниз, он помог выбраться девочке наверх. А вот достать собаку из ямы ему не удалось — испуганная Лэйма была настроена агрессивно. Дарья отправилась домой звать на помощь отца, а Александр остался с бульдогом — дожидаться подмоги. Спустя некоторое время из ямы вытащили и Лэйму.