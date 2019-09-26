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В Пинске школьница пошла выгуливать собаку и упала в трехметровую яму. Их спас милиционер
27.09.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пинский милиционер достал из трехметровой ямы подростка и ее собаку,
В беду пинчанка Дарья попала во время вечерней прогулки со своим английским бульдогом по кличке Лэйма. По дороге к месту выгула она не заметила трехметровую яму, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой. Дарья попыталась выбраться самостоятельно, но ничего не получилось.
Мимо проходил милиционер Александр Швец. Он услышал крики о помощи и поспешил к подростку. Спустившись вниз, он помог выбраться девочке наверх. А вот достать собаку из ямы ему не удалось — испуганная Лэйма была настроена агрессивно. Дарья отправилась домой звать на помощь отца, а Александр остался с бульдогом — дожидаться подмоги. Спустя некоторое время из ямы вытащили и Лэйму.
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Из ямы ее достал милиционер.
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