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В Пинске школьница пошла выгуливать собаку и упала в трехметровую яму. Их спас милиционер

27.09.2019 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пинский милиционер достал из трехметровой ямы подростка и ее собаку, сообщает МВД.


Дарья и Лэйма

В беду пинчанка Дарья попала во время вечерней прогулки со своим английским бульдогом по кличке Лэйма. По дороге к месту выгула она не заметила трехметровую яму, вырытую для дренажной системы, и упала туда вместе с собакой. Дарья попыталась выбраться самостоятельно, но ничего не получилось.

Мимо проходил милиционер Александр Швец. Он услышал крики о помощи и поспешил к подростку. Спустившись вниз, он помог выбраться девочке наверх. А вот достать собаку из ямы ему не удалось — испуганная Лэйма была настроена агрессивно. Дарья отправилась домой звать на помощь отца, а Александр остался с бульдогом — дожидаться подмоги. Спустя некоторое время из ямы вытащили и Лэйму.

 
 
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