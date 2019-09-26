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В двух конвертах на адрес жителей Минской области таможенники нашли 752 марки с ЛСД
27.09.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При проверке почтовых отправлений сотрудники Минской региональной таможни нашли марки, пропитанные психотропом ЛСД. Об этом
Сначала внимание таможенников привлек конверт, который шел из Польши на адрес 27-летнего жителя Марьиной Горки. В вакуумном пакете внутри были плотно запаяны 750 марок, пропитанных ЛСД.
Через пару дней кинологи нашли еще одно отправление, уже на адрес жительницы Смолевичского района. Внутри поздравительной открытки были две марки с психотропом.
По фактам незаконного перемещения психотропа через границу возбуждены уголовные дела по по ч. 2 ст. 328−1 УК. За подобное преступление грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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Возбуждены уголовные дела, за такое преступление грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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