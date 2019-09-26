«Я была согласна умереть - боль была невыносимой». Истории людей, которым пересадили органы

Источник материала: Tut.by

Представьте: у вас обострился гайморит, вы перенесли его на ногах, сами себе выписали антибиотики. Приходите на обследование, а там доктор говорит, что вам нужно новое сердце. Шок? Это не конец — через три часа после этой новости вас уже оперируют. Все это — история одного из героев этого видео. Каково это: жить с органом, который когда-то был частью… другого человека? Мучаться в ожидании транплантации, верить, что тебе уже не помочь?

Выражаем благодарность за помощь в организации съемок социально-просветительское учреждение « Международный центр Донорство Диализ Трансплантация ».