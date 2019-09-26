|
«Я была согласна умереть - боль была невыносимой». Истории людей, которым пересадили органы
27.09.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представьте: у вас обострился гайморит, вы перенесли его на ногах, сами себе выписали антибиотики. Приходите на обследование, а там доктор говорит, что вам нужно новое сердце. Шок? Это не конец — через три часа после этой новости вас уже оперируют. Все это — история одного из героев этого видео. Каково это: жить с органом, который когда-то был частью… другого человека? Мучаться в ожидании транплантации, верить, что тебе уже не помочь?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каково это - жить с органом другого человека?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)