ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пообещал полностью перейти на белорусскую косметику

27.09.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 27 сентября посетил в Минске косметическое производство ЗАО «Витекс». Каждой из женщин, присутствующих на мероприятии, он попросил подарить что-нибудь из продукции, пообещав оплатить эти сувениры из своих сообственных денег. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.

— Всю импортную (продукцию. — Прим. редакции) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Прим. редакции). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать, — заявил президент.

Лукашенко подробно доложили о развитии производства и продемонстрировал продукцию предприятия. Президент попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из собственных средств.

Во время посещения предприятия Александр Лукашенко в целом поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я была согласна умереть - боль была невыносимой». Истории людей, которым пересадили органы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика