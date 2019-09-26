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Лукашенко пообещал полностью перейти на белорусскую косметику
27.09.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 27 сентября посетил в Минске косметическое производство ЗАО «Витекс». Каждой из женщин, присутствующих на мероприятии, он попросил подарить что-нибудь из продукции, пообещав оплатить эти сувениры из своих сообственных денег. Об этом
Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства.
— Всю импортную (продукцию. — Прим. редакции) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. — Прим. редакции). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать, — заявил президент.
Лукашенко подробно доложили о развитии производства и продемонстрировал продукцию предприятия. Президент попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из собственных средств.
Во время посещения предприятия Александр Лукашенко в целом поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке.
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Президент попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из...
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