В выходные будет тепло, но дождливо

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода начнет меняться, антициклон покинет территорию Беларуси, а атмосферные фронты, идущие с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух атлантического происхождения. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

28 сентября, в субботу, погоду ночью будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. Утром и днем фронтальные разделы, медленно смещаясь с запада на восток страны, принесут на большую часть территории дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +1...+6°С, по западу страны +7...+12°С, а по восточной половине Беларуси при ясном небе на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0...-2°С; максимальная температура воздуха днем +11...+17°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +19°С.

29 сентября, в воскресенье, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...+12°С, максимальная температура днем +12...+19°С.

Во вторник, 1 октября, ночью еще сохранится влияние атмосферных фронтов, днем на территорию Беларуси начнет поступать более прохладный воздух с северо-запада Европы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Во многих районах Беларуси ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +7...+13°С, максимальная температура днем +9...+16°С.

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