ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные будет тепло, но дождливо

27.09.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода начнет меняться, антициклон покинет территорию Беларуси, а атмосферные фронты, идущие с Западной Европы, принесут дожди и более теплый воздух атлантического происхождения. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

28 сентября, в субботу, погоду ночью будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет  преимущественно без осадков. Утром и днем фронтальные разделы, медленно смещаясь с запада на восток страны, принесут на большую часть территории дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +1...+6°С, по западу страны +7...+12°С, а по восточной половине Беларуси при ясном небе на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0...-2°С; максимальная температура воздуха днем  +11...+17°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +19°С.

29 сентября, в воскресенье, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами  слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...+12°С, максимальная температура днем +12...+19°С.

Во вторник, 1 октября, ночью еще сохранится влияние атмосферных фронтов, днем на территорию Беларуси начнет поступать более прохладный воздух с северо-запада Европы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Во многих районах Беларуси ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +7...+13°С, максимальная температура днем +9...+16°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные погода начнет меняться, антициклон покинет территорию Беларуси, а атмосферные фронты, идущие с Западной Европы, принесут дожди и более...
 
Новости дня
Новости общества
 
У минчанки отекли руки, кольцо пришлось снимать МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика