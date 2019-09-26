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У минчанки отекли руки, кольцо пришлось снимать МЧС

27.09.2019 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У девушки отекли пальцы, из-за этого кольца на руке стали причинять ей боль — пришлось вызывать спасателей. Подробности рассказывает МЧС Минса.


У 21-летней девушки отекли пальцы, кольца на руке стали причинять боль. Помогли спасатели — дремелем распилили одно из колец.

Чтобы не травмировать пальцы девушки, спасатели подложили металлическую пластину. Когда сняли одно кольцо, второе украшение девушка смогла снять сама. Минчанка не пострадала.

 
 
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Спасатели дремелем распилили одно кольцо.
 
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