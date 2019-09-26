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В Минске уроженца Казахстана приговорили к 6 годам за хищение денег с чужих банковских карт
27.09.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 6 лет осужден гражданин Казахстана по обвинению в хищении денег с банковских карточек. По версии следствия, за полгода он в группе с подельниками похитил более 60 тысяч рублей. Об этом
Ранее
Мужчину обвиняли в том, что с августа 2018-го по февраль 2019-го он в Беларуси и России, действуя в группе с другими людьми, похитил 61 тысячу рублей с чужих карточек (выданных в США и Великобритании) и пытался похитить еще 14 тысяч.
Для этого он использовал технику, абонентские номера и неправомерно полученные реквизиты банковских карт. А потом вводил ложную информацию об использовании карт якобы их владельцами при безналичном расчете за товары и услуги.
«Всего установлено 153 эпизода несанкционированного доступа к компьютерной информации чужих карт-счетов, — рассказали в городской прокуратуре. — Как правило, мужчина приобретал наушники и часы Аpple, строительные инструменты и авиабилеты».
Заказы он оформлял на вымышленных граждан, а товар забирал лично или через других людей, введенных в заблуждение. Отдельные товары оставлял себе, другие продавал через Сеть.
Фигурант возместил ущерб частично, только 10 тысяч рублей. Но суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании всех 60 тысяч.
Мужчина осужден на 6 лет лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении других граждан, предполагаемых сообщников, было выделено в отдельное производство.
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Он же обязан возместить 60 тысяч рублей ущерба.
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