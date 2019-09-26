В Минске уроженца Казахстана приговорили к 6 годам за хищение денег с чужих банковских карт

Источник материала: Tut.by

На 6 лет осужден гражданин Казахстана по обвинению в хищении денег с банковских карточек. По версии следствия, за полгода он в группе с подельниками похитил более 60 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Минска.

Ранее сообщалось , что фигурант — 38-летний гражданин Казахстана, проживающий в Минске. Раскрыть схему удалось при содействии с МВД, представителей платежной системы Visa International и служб безопасности банков в Беларуси.

Мужчину обвиняли в том, что с августа 2018-го по февраль 2019-го он в Беларуси и России, действуя в группе с другими людьми, похитил 61 тысячу рублей с чужих карточек (выданных в США и Великобритании) и пытался похитить еще 14 тысяч.

Для этого он использовал технику, абонентские номера и неправомерно полученные реквизиты банковских карт. А потом вводил ложную информацию об использовании карт якобы их владельцами при безналичном расчете за товары и услуги.

«Всего установлено 153 эпизода несанкционированного доступа к компьютерной информации чужих карт-счетов, — рассказали в городской прокуратуре. — Как правило, мужчина приобретал наушники и часы Аpple, строительные инструменты и авиабилеты».

Заказы он оформлял на вымышленных граждан, а товар забирал лично или через других людей, введенных в заблуждение. Отдельные товары оставлял себе, другие продавал через Сеть.

Фигурант возместил ущерб частично, только 10 тысяч рублей. Но суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании всех 60 тысяч.

Мужчина осужден на 6 лет лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других граждан, предполагаемых сообщников, было выделено в отдельное производство.

Чтобы избежать хищения денег с банковских карт, Следственный комитет рекомендует: не оставляйте банковскую карту без присмотра и не передавайте ее другим лицам;

никогда не отправляйте данные ваших платежных карт другим лицам. Известны случаи, когда мошенники присылают письма и SMS-сообщения от имени банков с просьбой прислать номер карты и иную финансовую информацию. Помните, что банки такой способ получения данных не используют, запрашиваемая информация у них имеется и просить ее переслать нет необходимости;

при использовании платежей посредством интернета используйте технологии обеспечения дополнительной безопасности платежей, например, 3-D Secure;

если на ваш телефон пришло сообщение с кодом 3-D Secure, не передавайте его никому, а немедленно обратитесь в банк или заблокируйте карту, чтобы злоумышленникам невозможно было снять с нее деньги;

следите за тем, чтобы на компьютере, при помощи которого вы осуществляете финансовые операции, было установлено лицензионное ПО и не было установлено вредоносных программ, которые без вашего ведома могут передавать информацию третьим лицам.

Также нередко злоумышленники покупают товар через подставных лиц, так называемых дропов, которым платят небольшие деньги. В этой связи следователи обращаются к гражданам, которых незнакомые или малознакомые лица просят забрать из пункта самовывоза интернет-магазина какой-либо товар.

Перед выполнением сомнительной просьбы, уточните у человека, по какой причине он не может сделать это сам. Возможно, он знает, что приобрел данный товар с использованием незаконно полученных реквизитов банковских платежных карт. Помните, что в таком случае вы можете стать соисполнителем преступления и быть привлечены к уголовной ответственности.