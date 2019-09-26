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В Барановичах обвиняемый в краже смартфона в перерыве суда сбегал и купил потерпевшему новый

27.09.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Барановичей, который обвинялся в краже Xiaomi Redmi 5, во время перерыва в судебном заседании купил потерпевшему новый смартфон — и попал под амнистию, пишет газета «Наш край».

Преступление мужчина совершил несколько месяцев назад. После совместного застолья с потерпевшим он украл у него мобильный телефон Xiaomi Redmi 5 за 380 рублей, продал — и потратил деньги на спиртное.

До суда материальный ущерб он потерпевшему не возместил. Обвинение запросило у суда для обвиняемого 2 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Мужчине объяснили, что до полного возмещения ущерба о смягчении наказания и речи быть не может. Тогда обвиняемый попросил суд объявить перерыв. За это время он сбегал в магазин и купил новый телефон Xiaomi Redmi 5, который вручил потерпевшему на судебном заседании.

Суд это обстоятельство учел — и мужчина получил год «домашней химии».

 
 
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Суд это обстоятельство учел - и мужчина получил год «домашней химии».
 
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