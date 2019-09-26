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В Гродно появится первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра

27.09.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для массового катания, так и для проведения спортивных матчей.


Размеры арены и разметка будут полностью соответствовать хоккейным регламентам IIHF и КХЛ. Здесь будут боксы для запасных игроков и судей. Как говорят в ТРК, другого такого объекта в стране нет — ближайший аналог находится в литовском «Акрополисе».

Каток будет одним из самых больших в стране — 57 на 26 метров. Во время соревнований он способен вместить 88 человек: 4 команды по 22 участника. При массовом катании одновременно на льду смогут находиться до 170 человек.

Ледовый каток можно будет использовать для полноценных тренировок и проведения соревнований. Вдоль арены на двух ярусах разместится фудкорт, откуда можно будет наблюдать за происходящим. Для просмотра матчей билеты не понадобятся.

Сейчас строители работают над сборкой арены. Уже закуплено все необходимое оборудование, а еще заливочный и льдоуборочный комбайн WM Mammoth Electric. На нем можно будет прокатиться, но только в сопровождении оператора.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно откроют первый в стране хоккейный каток стандарта IIHF внутри торгового центра. Он разместится в ТРК Triniti и будет использоваться как для массового катания,...
 
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