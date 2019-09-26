В Витебском районе женщина попросила 9-летнюю дочь обокрасть родную тетю

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе мать с 9-летней дочкой обокрали свою родную сестру и тетю, сообщает милиция региона.

В милицию обратилась агроном одного из предприятий в Витебском районе: из ее дома кто-то украл 360 долларов.

Выяснилось, что кражу совершили ее родная сестра и племянница. В день пропажи денег они приходили к женщине в гости. Заметив, где лежат сбережения, сестра попросила свою дочь вытащить купюры. Затем родственницы ушли домой.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.