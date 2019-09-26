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«Посадите хотя бы елочки». Лукашенко распорядился озеленить откосы вдоль дорог
27.09.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко посоветовал минским властям высаживать деревья и кустарники на откосах вдоль дорог. Об этом
Президент Беларуси напомнил также руководству столицы про озеленение и благоустройство.
— Я заставляю вдоль дорог деревья высаживать, а у него (в Минске. — Прим. TUT.BY) — я специально проехал по городу — эти откосы — они голые. Люди ходят и на таком откосе обкашивают траву три раза в год. Это затраты. Посадите там кустарники — раз в 3−5 лет подрезал, сформировал, чтобы красивым был, и Минск приобретет другое лицо. Это же витрина. Посадите хотя бы елочки, — сказал Александр Лукашенко 27 сентября, во время посещения косметического производства «Витекс» в Минске.
Президент считает, что начать эту работу надо уже осенью, а за зиму ее спланировать и поручить главам районных администраций столицы.
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— К посадкам приступим после массового падения листвы, когда деревья будут в состоянии покоя. В такие периоды они легче переносят пересадку и затем лучше приживаются. Все мероприятия по озеленению МКАД будут выполнены до 1 декабря, — сказал гендиректор «Минскзеленстроя» Игорь Кушнеревич.
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Президент раскритиковал голые откосы вдоль минских дорог, которые обкашиваются несколько раз в год. Лукашенко считает, что их нужно засадить деревьями и кустами.
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