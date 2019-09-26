ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Какой с меня шизофреник!» Парень с расстройством психики делает фотожабы и учит китайский

27.09.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У минчанина Андрея Вадецкого есть диагноз — «шизофрения». Галлюцинаций он не видит, ведет полноценный образ жизни: работает дизайнером, учит иностранные языки и мечтает повидать другие страны. А в свободное время посещает «Открытый дом» Красного Креста, чтобы набраться уверенности и идти дальше. Он рассказал нам, как, несмотря на запись в медкарте, сумел не опустить руки и не заточил себя в четырех стенах.


«У меня нет голосов в голове»

С Андреем мы встречаемся в Открытом доме ― центре Белорусского Общества Красного Креста, который был создан в рамках проекта «Поддержка людей с психическими заболеваниями». Сюда приходят люди со схожими проблемами ― пообщаться, получить поддержку и консультацию, провести время за интересными занятиями.

Андрей сразу говорит, что запретных тем для него нет, готов обсуждать что угодно.

― В этом моя «фишка», ― добавляет он.

Ему 27 лет. Живет с отцом, работает.

― После школы была неудачная попытка поступить в университет на факультет географии и биологии. Такой выбор связан с тем, что родители ― биологи по образованию. Отец до пенсии работал судмедэкспертом. Мама ― микробиологом, ― рассказывает Андрей. ― Все закончилось неудачей, потому что там не было заочного обучения, и я узнал, что у меня нетрудовая вторая группа инвалидности. Это сильно уронило мою самооценку, и я очень долго по этому поводу психовал. После того в моей жизни случился большой застой, я не развивался в социальном плане, сидел дома, много времени проводил за компьютером. Иногда выходил погулять в центр города. Довольно однообразное время было, похожее на день сурка. Надолго завис на уровне 18 лет, и вот только недавно это закончилось, когда получил трудовую рекомендацию. Это способствовало некоторому просветлению и прогрессу. В каком-то смысле застой продолжается до сих пор, но не в той мере, как раньше.

Вторую группу инвалидности Андрею дали по причине психического заболевания. Нынешний медицинский диагноз ― F20 или шизофрения. По словам Андрея, в шизофреники его «переквалифицировали» из аутистов.

― Мама говорила, что у меня аутизм, но никаких документальных подтверждений этому я не видел. Сейчас стоит диагноз «параноидная шизофрения». Есть такое мнение, что в государстве не должно быть взрослых аутистов, поэтому видимо мне и сменили диагноз. На самом деле у меня нет галлюцинаций, голосов в голове, других проявлений шизофрении. Есть трудности в социальной адаптации. Плюс естественная заторможенность и проблемы с моторикой. Но это больше похоже на аутизм, чем на шизофрению, ― рассуждает молодой человек.

Мама Андрея умерла от лимфомы в 2005 году, когда мальчику было 13 лет.

― Поначалу принял этот факт легко: что может испытывать 13-летний подросток, да еще не очень социально развитый. А потом боль стала сильнее, я тяжело переживал. Сейчас снова утихла.

У Андрея есть сестра, которая старше его на 16 лет. В три годика Андрей стал дядей ― тогда у его сестры родился первый ребенок. Теперь племянников пятеро, самому старшему 24 года, самому младшему ― семь. С ними Андрей поддерживает отношения.

― Почему у нас с сестрой такая разница? Родители долго не заводили второго ребенка из-за резус-конфликта. А потом одился вот такой особенный товарищ. В садике мне говорили, что я псих, что ко мне вызовут бригаду. За то, что хулиганисто себя вел по отношению к другим детям. Постоянно жаловался на них, донимал воспитательницу. Хотя по моим ощущениям мое детство было практически нормальным.


Проблемы посерьезнее начались в школе, когда Андрей часто прогуливал уроки, ссорился с одноклассниками, был необучаемым. Во втором классе мальчика отправили на домашнее обучение. Учителя приходили на дом вплоть до 11-го класса. В одиннадцать-двенадцать лет он начал замечать, что с ним что-то не то:

― Родители меня часто лупили. Влетало, например, за то, что не хотел учить уроки. Последний раз мама лупила меня за месяц до смерти. За то, что я говорил какую-то ерунду, свою фирменную шутку про насилие. Она хотела, чтобы я вел себя нормально. Только к 4−5 классу удалось переделать меня из двоечника в того, кто учится нормально. После смерти мамы воспитывал меня папа. Я часто был предоставлен сам себе, с 9 лет привык находиться один дома. В школе друзей практически не было, сначала дружили, но потом я отстранился от тусовки. Домашнее обучение стало ударом по моей социальной адаптации, это пробел, который, наверно, никогда не будет восполнен. Мне хотелось интегрироваться в общество, быть как все нормальные люди. Во мне до сих много зависти, желчи, осталась неуверенность в себе. Надеюсь, что это удастся побороть.

Андрей с отцом живут в небольшой квартире в Заводском районе Минска.

― Отношения с ним довольно неплохие, мужская солидарность: мы ведь оба холостяки. Летом, правда, отец перебирается на дачу. Я его регулярно навещаю, помогаю по хозяйству. На даче у нас растут помидоры, картошка, малина, клубника, земляника, кабачки, тыквы, огурцы, кориандр, базилик. Мне нравится. Особенно весело испачкаться в пыли, а потом приехать домой и все с себя смыть. Это почти так же приятно, как мыть очень грязную посуду, ― рассказывает молодой человек. ― Там живет моя красавица кошка Стрелка. Когда холодно, она в городе с нами. Знаете, один раз она спасла мне жизнь. Я как-то на ночь поставил кипятиться яблочный сок: выпаривал оттуда спирт. Плиту не выключил на ночь. В четыре утра кошка стала громко мяукать возле моей двери, я проснулся, услышал запах горелых леденцов. Быстро выключил плиту.

«Работодатели отказывают по смешным причинам»


В «Открытый дом» Андрей попал по стечению обстоятельств. Получив отказ в одной компании, куда не брали на работу инвалидов II группы, он решил поехать на ярмарку вакансий. Было это в 2018 году. На ярмарке встретил психолога, которая посоветовала поехать в «Открытый дом».

― Честно скажу: мне здесь не сразу понравилось, — признается Андрей. —  Но вскоре я стал понимать, что сюда ходят интересные люди, бывают интересные мероприятия ― походы по выставкам, музеям, тренинги, визиты иностранных делегаций, настольные игры. Я проводил здесь очень много времени. Сейчас меньше, так как появилась работа.

С конца мая Андрей работает дизайнером на предприятии «Арт-идея», которое занимается трудовой адаптацией инвалидов. Сфера деятельности ― оперативная полиграфия. Дизайн ему близок: до этого он занимался фотошопом, делал на компьютере коллажи, демотиваторы, фотожабы. Дважды заканчивал курсы по фотографии.

― С некоторыми оговорками это можно назвать работой мечты. Если бы еще зарплата была выше, я мог бы говорить, что счастлив. Мой основной источник дохода ― пенсия по инвалидности.

Про свой диагноз «параноидная шизофрения» Андрей узнал именно тогда, когда устраивался на предприятие ― случайно прочел документ.

― Подумал, что неудобно с этой штукой. Начал искать в себе признаки шизофреника. Нашел только сбивчивое нелогичное поведение, перепады настроения. А так нет у меня «шизы» особой. Мне часто говорят, что мои странности свойственны и обычным людям. Мне судить трудно, я не был в шкуре нормального человека, но не думаю, что есть большая разница. Мне, кстати, предлагали пиариться в инстаграме как шизофренику ― повышать осведомленность общества о том, что людей с таким диагнозом не надо бояться. Я сомневался в справедливости диагноза, и решил такую кампанию не проводить. Если бы я на это пошел, я бы или себя опозорил такой идентификацией, или шизофреников, ― смеется Андрей.

Тем не менее, отношение общества к людям с психическими расстройствами
остается настороженным, считает он.

― Работодатели, как только видят мои бумаги, спрашивают, чего от меня можно ожидать. Я честно отвечаю, что могу «подтормаживать». Но если чем-то загорюсь, то «тупить» и «тормозить» не буду. Некоторые сразу говорят, что инвалидов не берут. Не разобравшись, что руки и ноги у меня есть, фактически все нормально. Самая распространенная причина отказа ― то, что в ИПР, индивидуальной программе реабилитации, указано, что я могу работать семь часов в день, а не восемь.

«Буду копить на шенген»


Андрей немного знает английский, китайский и азербайджанский. Иностранные языки учит самостоятельно.

― Зачем мне китайский? Для бытового пользования. На случай, если в повседневной жизни придется общаться с китайцами. Пока это, конечно, гипотетически, но я все чаще вижу их на улицах Минска. Не буду же я с ними по-русски, ― пожимает он плечами.

В свободное время молодой человек гуляет по городу, делает уборку, слушает музыку, рисует картины в стиле фовизма. А еще очень любит ходить по магазинам.

― За продуктами, чтобы самостоятельно готовить. Иногда покупаю вредный фастфуд ― сухарики и чипсы. Поход за одеждой считаю роскошью, чем-то невероятным с моей-то пенсией. Мне такое надолго запоминается. В книжные хожу словно в музеи. Если бы хватало денег, покупал бы много книг по роду деятельности ― фотографии, дизайну. А еще ― книги на иностранных языках, больше насел бы на китайский, английский, ― делится он.

В ближайших планах Андрея ― получить шенгенскую визу и начать путешествовать. А еще ― сделать перестановку дома, избавиться от нынешнего бардака, старых вещей, от мебели, чтобы в квартире была пустота.

― Хочу сделать кухню самым чистым помещением в квартире. Я неплохо готовлю. Люблю, например, макароны с сыром, орегано и базиликом, который у меня круглогодично растет на подоконнике. Но готовлю только себе ― я вегетарианец, а отец нет, ― рассказывает он. ― В конце следующего года планирую съездить в Литву и потом начать путешествовать. Думаю, что можно в третий раз съездить в Турцию, я туда уже дважды летал с отцом. Еще в Азербайджан. Отец, кстати, уроженец Баку. Но вообще планы выстраивать трудно, потому что иногда случается такое невероятное, чего не предполагал. Например, слышал на работе, что у нас могут отправить на стажировку в Германию для изучения опыта местных организаций. Это было бы для меня приятным шоком ― внезапно оказаться в Европе. Я бы очень хотел выбраться из обычной обстановки.

Для людей с психическими расстройствами и их семей в Минске работает центр Красного Креста «Открытый дом». Через проект прошло 140 человек с шизофреническим или биполярным расстройством психики. Из них больше 80 человек добились устойчивой ремиссии. В центре никого не называют пациентами — только гостями. Нет и врачей-психиатров — вместо них психологи. Работает «Открытый дом» по будним дням с 10 до 19 часов в Минске по улице Красной, 3.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У минчанина Андрея Вадецкого есть диагноз - «шизофрения». Галлюцинаций он не видит, ведет полноценный образ жизни: работает дизайнером, учит иностранные языки и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв провёл пресс-конференцию по итогам уборочной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика