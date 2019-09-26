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Милиция будет сопровождать переписчиков населения по «неблагополучным адресам»

27.09.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12,5 тысячи человек будут участвовать в переписи населения уже в октябре. Для обеспечения безопасности их будут иногда сопровождать сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Сергей Есманович, Млын.by

Правоохранители будут сопровождать переписчиков по «неблагополучным адресам» — домам и квартирам, где живут граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртным или «склонные к совершению преступлений».

Перепись начнется уже 4 октября. С этой даты и до 18 числа можно будет заполнить анкету на себя и членов своего дома онлайн (сайты перепись.бел или census.by). По 30 октября — на стационарном участке.

А по месту жительства респондентов переписчики будут ходить на заключительном этапе, с 21 по 30 октября.

Напомним, в этот раз было решено отказаться от бумажной волокиты — вместо этого данные будут вноситься через планшеты. Чтобы сократить время на заполнение анкеты, у гражданина уточнят идентификационный номер из паспорта, и по нему автоматически заполнятся графы с ФИО, датой рождения, полом и гражданством. Но при этом какие-либо документы предъявлять переписчику не надо, вся информация вводится со слов.

— Респонденты имеют право требовать от переписного персонала предъявления удостоверения, а в случае отказа — не отвечать на вопросы. В то же время респонденты обязаны представлять достоверные персональные данные, — отметили в МВД.

Чтобы избежать случаев мошенничества, милиция просит граждан не впускать к себе переписчиков, если при себе у них нет необходимых атрибутов: планшета, сумки со специальным логотипом и документов (удостоверение и паспорт).

В случае сомнений можно позвонить по единому номеру 8−801−100−3131 (с любого телефона звонок бесплатный) и сообщить данные переписчика, чтобы убедиться, вправе ли он проводить опрос.

 
 
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Милиция также просит обращать внимание на людей, которые представляются переписчиками, но не имеют удостоверений об этом.
 
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