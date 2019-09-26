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Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения – основное направление просветительной работы

27.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Школьные годы — это время познания ребенком окружающего мира, максимального физического и интеллектуального развития, в течение которого формируются многие жизненные навыки, в том числе связанные с самосохранением, заботой о себе и собственном здоровье. Стиль поведения детей и подростков складывается под влиянием микросоциальной среды: взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в семье. Именно в этом возрасте чаще всего появляются неблагоприятные для здоровья привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение), которые могут привести к проблемам со здоровьем в зрелом возрасте. Для учащихся, склонных к подобному стилю поведения, характерны более высокие показатели заболеваемости, преждевременное старение, высокая смертность в молодом и трудоспособном возрасте.

Осознавая ценность собственного здоровья, большинство школьников предпринимает ряд мер для его сохранения. Дети стараются соблюдать режим дня и правила личной гигиены, больше бывать на свежем воздухе, употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов, ограничивать в своем рационе   сладости, чипсы, сладкие газированные напитки. Немаловажную роль в поддержании здоровья играет и сон: важно ложиться в одно и то же время, спать не менее 7 часов в сутки.

Существенную роль в сохранении, восстановлении и укреплении здоровья играет физическая культура. Характерно, что во всех возрастных группах уровень физической активности у мальчиков выше, чем у девочек.

Широко распространенное явление в школьной среде — стресс. Стрессовые ситуации далеко не безобидны и часто сопровождаются не только нарушением психического равновесия, но и целым рядом негативных физиологических реакций.

Сложность работы по формированию здорового образа жизни в детско-юношеской среде определяется тем, что в основе поведения подростков, в том числе и связанного со здоровьем, лежат самые различные потребности и жизненные ценности, в том числе дружба, знания, семья, любовь. Основными направлениями просветительной работы по вопросам сохранения здоровья должны стать рациональная организация свободного времени, повышение двигательной активности, обучение культуре питания, отказ от вредных привычек, жизнь в гармонии с собой и окружающим миром. Крайне важно сосредоточить внимание на привлекательных сторонах здорового образа жизни. Молодежь должна понять, что вести здоровый образ жизни может быть приятно и интересно.

Т.Г. ВЫШЕДКО, врач-валеолог УЗ «Борисовская больница №2»

 
 
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Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения является одной из важных задач, стоящих перед нашей страной. Состояние здоровья детей и подростков...
 
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