«До практической реализации далеко». На ТЭЦ-4 планируют установить мусоросжигательный котел

Источник материала: Tut.by

На минской ТЭЦ-4 планируют установить мусоросжигательный котел. Этот вопрос сейчас разрабатывается в Министерстве энергетики. Подробности сообщает сайт «Радио Свобода».



Вид на дымящуюся ТЭЦ-4

О том, что на минской ТЭЦ-4 будет установлен котел для сжигания мусора, сообщил в начале сентября вице-премьер Владимир Кухарев в интервью Издательскому дому «Беларусь сегодня».

Как сообщает «Радио Свобода», в правительстве приняли распоряжение премьер-министра от 11 сентября 2019 года № 368р «О создании рабочей группы». Текст этого документа не опубликован.

В пресс-службе Министерства энергетики сказали, что распоряжением «создана рабочая группа по проработке вопросов сжигания на ТЭЦ в Минске твердых коммунальных отходов, определен план мероприятий, назначены ответственные исполнители».

— Как один из вариантов рассматривается возможность размещения такого объекта на ТЭЦ-4, чтобы снизить расходы на инфраструктуру. Там же все готово, есть готовый энергетический объект, можно поставить котел с соответствующими очистными сооружениями. Этот вариант рассматривается, но до практической реализации, естественно, еще далеко, — сказал начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам заместителя начальника управления энергоэффективности, экологии и науки Министерства энергетики Александра Захаревича, решение о сжигании мусора еще ни на одном уровне не принято.

— Есть варианты, но ни один еще не принят. Согласно законодательству, сначала нужно получить разрешение от местных органов власти для проведения предынвестиционной деятельности. Надо сделать предварительные расчеты, которые нужно защитить до начала проектирования. Так вот предынвестиционная работа только начинается, — сказал Александр Захаревич.

По поручению Совета министров Мингорисполком, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жилищно-коммунального хозяйства исследуют морфологический и количественный состав твердых коммунальных отходов, а также класс опасности пепла, который образуется при сжигании этих отходов.



Полигон «Северный». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Они изучают состав твердых коммунальных отходов — где больше набирается полиэтилена, где больше резины, где дерево. Даже на одной свалке в разных углах может быть разный морфологический состав. А также — какой получится пепел и какие будут выбросы в воздух при сжигании. То есть есть идея решить экологические проблемы, пока мы не окружили себя этой «великой китайской стеной» с мусором вокруг кольцевой, — сказал представитель Министерства энергетики.

Напомним , ожидается, что завод будет сжигать 500 тысяч тонн мусора в год, из которого будут получать электрическую и тепловую энергию. Ориентировочная инвестиционная стоимость строительства должна составить около 200 млн евро (данные на конец 2017 года). Срок строительства завода — два года. Объем отходов после сжигания сокращается на 20−30%.