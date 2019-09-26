27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

Источник материала: Полымя

Великий двунадесятый праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня соберет 27 сентября в храмах и в молитве православных верующих.





История знакового дня отсылает нас во времена правления римских императоров-язычников, пытавшихся полностью уничтожить всякую память про Иисуса Христа. Так, правитель Адриан засыпал Голгофу и Гроб Господень и на этом месте поставил капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Однако через 300 лет Промыслом Божиим при равноапостольном императоре Константине Великом, прекратившем гонения на христиан, святыни – Гроб Господень и Животворящий Крест – были вновь обретены верующими и открыты для поклонения.

А произошло это удивительным образом. Император Константин чудом одержал в трех войнах победу над врагами и при этом узрел в небе Божие знамение – Крест с надписью «Сим победиши». Это подвигло правителя направить в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, с письмом к Патриарху Макарию с целью найти крест, на котором распяли Иисуса Христа. В итоге капище разрушили и обнаружили Гроб Господень, дощечку с надписью, сделанную по приказу Понтия Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Сына Божьего. Найдены были и три креста, среди которых – Господень. Ибо когда данный крест Патриарх Макарий возложил на покойника, умерший воскрес. Святыню выставили на созерцание верующим, а те, взывая «Господи, помилуй», благоговейно поклонялись Честному Древу. Всё произошло в 326 году.

В память о событии св. царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 святынь, а равноапостольный император Константин воздвиг в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Его освятили 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 (27 – по новому стилю) сентября, установили Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

В слове на данное торжество св. Андрей Критский с воодушевлением сказал: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество». И в наши дни православный мир преклоняют колени и смиряет сердца перед Животворящим Крестом.

Михаил НАЗАРЕВИЧ,

настоятель Свято-Вознесенского храма агр. Еремичи, иерей