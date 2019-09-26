ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

27.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Великий двунадесятый праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня соберет 27 сентября в храмах и в молитве православных верующих.

27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня

История знакового дня отсылает нас во времена правления римских императоров-язычников, пытавшихся полностью уничтожить всякую память про Иисуса Христа. Так, правитель Адриан засыпал Голгофу и Гроб Господень и на этом месте поставил капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. Однако через 300 лет Промыслом Божиим при равноапостольном императоре Константине Великом, прекратившем гонения на христиан, святыни – Гроб Господень и Животворящий Крест – были вновь обретены верующими и открыты для поклонения.

А произошло это удивительным образом. Император Константин чудом одержал в трех войнах победу над врагами и при этом узрел в небе Божие знамение – Крест с надписью «Сим победиши». Это подвигло правителя направить в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, с письмом к Патриарху Макарию с целью найти крест, на котором распяли Иисуса Христа. В итоге капище разрушили и обнаружили Гроб Господень, дощечку с надписью, сделанную по приказу Понтия Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Сына Божьего. Найдены были и три креста, среди которых – Господень. Ибо когда данный крест Патриарх Макарий возложил на покойника, умерший воскрес. Святыню выставили на созерцание верующим, а те, взывая «Господи, помилуй», благоговейно поклонялись Честному Древу. Всё произошло в 326 году.

В память о событии св. царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 святынь, а равноапостольный император Константин воздвиг в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Его освятили 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 (27 – по новому стилю) сентября, установили Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

В слове на данное торжество св. Андрей Критский с воодушевлением сказал: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество». И в наши дни православный мир преклоняют колени и смиряет сердца перед Животворящим Крестом.

Михаил НАЗАРЕВИЧ,
настоятель Свято-Вознесенского храма агр. Еремичи, иерей

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великий двунадесятый праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня соберет 27 сентября в храмах и в молитве православных верующих. История
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ярмарка вакансий» пройдет в Кировском райисполкоме 30 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские ветровки из германии в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика