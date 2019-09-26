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Суды в Беларуси конкретизируют, что считать несправедливым приговором
27.09.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Суд апелляционной инстанции может сделать вывод о явной несправедливости наказания, когда суд первой инстанции очевидно неправильно оценил общественную опасность преступления, личность обвиняемого и его роль в содеянном; оставил без внимания или недостаточно учел наступившие последствия, какие-либо из обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность обвиняемого; при избрании меры уголовной ответственности несовершеннолетнему лицу недостаточно учел условия его жизни и воспитания, степень влияния других лиц.
Явно несправедливым может быть признано как основное (лишение свободы, например), так и дополнительное наказание (штраф, например), назначенное по приговору, отмечается на
— Суды должны уделять должное внимание обеспечению качества и справедливости апелляционных решений во имя правосудия, не преследуя цель лишь улучшить судебную статистику, — заявил на пленуме первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.
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Явно несправедливым может быть признано как основное, так и дополнительное наказание.
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