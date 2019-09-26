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Суды в Беларуси конкретизируют, что считать несправедливым приговором

27.09.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «историческом» совещании с силовиками Александр Лукашенко несколько раз подчеркнул, что «людей нужно защищать, должна быть исключительная справедливость». 26 сентября заседании пленума Верховного суда разъяснили, в каких случаях апелляционный суд может сделать вывод о явной несправедливости наказания. Причем несправедливым приговор могут признать как вследствие его мягкости, так и вследствие его строгости.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Суд апелляционной инстанции может сделать вывод о явной несправедливости наказания, когда суд первой инстанции очевидно неправильно оценил общественную опасность преступления, личность обвиняемого и его роль в содеянном; оставил без внимания или недостаточно учел наступившие последствия, какие-либо из обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность обвиняемого; при избрании меры уголовной ответственности несовершеннолетнему лицу недостаточно учел условия его жизни и воспитания, степень влияния других лиц.

Явно несправедливым может быть признано как основное (лишение свободы, например), так и дополнительное наказание (штраф, например), назначенное по приговору, отмечается на сайте Верховного суда.

— Суды должны уделять должное внимание обеспечению качества и справедливости апелляционных решений во имя правосудия, не преследуя цель лишь улучшить судебную статистику, — заявил на пленуме первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

 
 
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Явно несправедливым может быть признано как основное, так и дополнительное наказание.
 
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