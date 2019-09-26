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В Музее валунов «все перекопано», работает техника. Узнали, что там происходит
27.09.2019 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Музее валунов в Уручье работает крупная техника. «Все перекопано. Камни собраны в кучки. Их собирают в большую машину», —
В Музее валунов — текущий ремонт дорожек и лестниц, рассказали TUT.BY в Зеленстрое Первомайского района Минска:
— Комитет природных ресурсов выделил нам финансирование на эту работу. В Музее камней многое заросло, пришло в упадок. Сейчас там все восстанавливают в тех же границах, что и были, ничего нарушено не будет.
Собеседник в Зеленстрое добавил, что вывозить валуны во время этих работ не планируют.
— Когда с большими камнями что-то происходит, например, они раскалываются, их забирает куда-то Институт геологии. Теперь же рабочие поднимают только маленькие камни, чтобы сделать дорожки с бордюрами из камней, как было в изначальном проекте.
Музей валунов под открытым небом находится на восточной окраине Минска, на пересечении улиц Шугаева и Академика Купревича. Здесь есть больше 2,5 тысяч камней, привезенных со всей Беларуси. Парк камней в Уручье представляет собой ценность республиканского значения.
По задумке авторов музея, он должен
Директор Зеленстроя Первомайского района Евгений Светогор в прошлом году
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«Все перекопано. Камни собраны в кучки. Их собирают в большую машину»
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