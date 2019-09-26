В Музее валунов «все перекопано», работает техника. Узнали, что там происходит

Источник материала: Tut.by

В Музее валунов в Уручье работает крупная техника. «Все перекопано. Камни собраны в кучки. Их собирают в большую машину», — заметили горожане. Узнали, что там происходит.



Фото: из телеграм-канала https://t.me/minsk_new

В Музее валунов — текущий ремонт дорожек и лестниц, рассказали TUT.BY в Зеленстрое Первомайского района Минска:

— Комитет природных ресурсов выделил нам финансирование на эту работу. В Музее камней многое заросло, пришло в упадок. Сейчас там все восстанавливают в тех же границах, что и были, ничего нарушено не будет.

Собеседник в Зеленстрое добавил, что вывозить валуны во время этих работ не планируют.

— Когда с большими камнями что-то происходит, например, они раскалываются, их забирает куда-то Институт геологии. Теперь же рабочие поднимают только маленькие камни, чтобы сделать дорожки с бордюрами из камней, как было в изначальном проекте.



Фото: группа «Мое Уручье» из соцсети «Вконтакте»



Фото: группа «Мое Уручье» из соцсети «Вконтакте»

Музей валунов под открытым небом находится на восточной окраине Минска, на пересечении улиц Шугаева и Академика Купревича. Здесь есть больше 2,5 тысяч камней, привезенных со всей Беларуси. Парк камней в Уручье представляет собой ценность республиканского значения.

По задумке авторов музея, он должен воссоздавать карту Беларуси. Есть и условные обозначения: «группа камней» — город, «три ели» — областной центр, «тропинки» между ними — транспортные артерии или реки, «искусственные холмы» — возвышенности, «низкорослые кустарники» — граница. Однако с годами стало сложно понять, какая именно тропинка символизирует реку: не все деревья сохранились, а выросшие заслонили обзор.

Директор Зеленстроя Первомайского района Евгений Светогор в прошлом году отмечал , что все предложения по благоустройству, а тем более реконструкции Музея валунов, согласовываются с Комитетом природных ресурсов.