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Бесплатная экскурсия и закрытие мотосезона. Куда сходить в Гродно в выходные

27.09.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет посмотреть лучшие мировые короткометражки, увидеть фокусы и сходить на бесплатную «женскую» экскурсию по Гродно.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино


Где: кинотеатр «Красная звезда» и кинозал молодежного центра «Гродно»

Когда: 28 и 29 сентября

Сколько: билеты от 6,5 рубля

В Гродно стартовал 22-ой Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Кинотеатр «Красная звезда» приглашает посетителей до 29 сентября и с 3 по 6 октября, а кинозал Молодежного центра «Гродно» — до 2 октября.

В программе принимают участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Гродненские зрители смогут присоединится к голосованию за лучший фильм.

Бесплатная экскурсия «Гародня — яна мая»


Фото: @banifacyj, instagram.com

Где: начало — около ворот Нового замка

Когда: 28 сентября, 13.00

Сколько: бесплатно

На экскурсию по «женскому» Гродно приглашаются все желающие. Организаторы обещают показать город с неожиданной стороны, рассказать о выдающихся женщинах, которые жили в Гродно и влияли на его историю и развитие.

Экскурсия является продолжением проекта «PRO WOMEN», в рамках которого уже прошли фотовыставка и круглый стол.

Шоу фокусников «Карнавал чудес»


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: Драмтеатр

Когда: 29 сентября, 12.00, 15.00

Сколько: 10 рублей

В иллюзионном концерте «Карнавал чудес» фокусники покажут свои лучшие номера и повторят опыты профессора Эйнштейна.

Гродненский иллюзионист Николай Нарди представит зрителям свою лучшую программу. Обещают не только фокусы, но и левитацию, а также предсказания, угадывание мыслей и метание ножей. Выступит Олег Джокер — белорусский двойник Майкла Джексона. Он станцует на сцене известную «Лунную походку».

Еще в программе научное «Шоу профессора Эйнштейна» — опыты, открытия, исследования и неожиданные повороты.

Закрытие мотосезона


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: сбор мотоциклистов — площадка в Понемуни, финиш — площадь Советская

Когда: 28 сентября, с 13.30, финиш в центре города — около 15.00

Сколько: бесплатно

Гродненские мотоциклисты традиционно закрывают сезон конкурсами, показательными выступлениями по мотоджимхане и проездом колонны по улицам города.

На площади Советской будет традиционная выставка мототехники, а неофициальная часть мероприятия пройдет за городом на базе «У Шрека».

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно можно будет посмотреть лучшие мировые короткометражки, увидеть фокусы и сходить на бесплатную «женскую» экскурсию по Гродно.
 
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