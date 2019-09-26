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Бесплатная экскурсия и закрытие мотосезона. Куда сходить в Гродно в выходные
27.09.2019 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно можно будет посмотреть лучшие мировые короткометражки, увидеть фокусы и сходить на бесплатную «женскую» экскурсию по Гродно.
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
В Гродно стартовал 22-ой Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Кинотеатр «Красная звезда» приглашает посетителей до 29 сентября и с 3 по 6 октября, а кинозал Молодежного центра «Гродно» — до 2 октября.
В программе принимают участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. Гродненские зрители смогут присоединится к голосованию за лучший фильм.
Бесплатная экскурсия «Гародня — яна мая»
На экскурсию по «женскому» Гродно приглашаются все желающие. Организаторы обещают показать город с неожиданной стороны, рассказать о выдающихся женщинах, которые жили в Гродно и влияли на его историю и развитие.
Экскурсия является продолжением проекта «PRO WOMEN», в рамках которого уже прошли фотовыставка и круглый стол.
Шоу фокусников «Карнавал чудес»
В иллюзионном концерте «Карнавал чудес» фокусники покажут свои лучшие номера и повторят опыты профессора Эйнштейна.
Гродненский иллюзионист Николай Нарди представит зрителям свою лучшую программу. Обещают не только фокусы, но и левитацию, а также предсказания, угадывание мыслей и метание ножей. Выступит Олег Джокер — белорусский двойник Майкла Джексона. Он станцует на сцене известную «Лунную походку».
Еще в программе научное «Шоу профессора Эйнштейна» — опыты, открытия, исследования и неожиданные повороты.
Закрытие мотосезона
Гродненские мотоциклисты традиционно закрывают сезон конкурсами, показательными выступлениями по мотоджимхане и проездом колонны по улицам города.
На площади Советской будет традиционная выставка мототехники, а неофициальная часть мероприятия пройдет за городом на базе «У Шрека».
Хороших выходных!
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В выходные в Гродно можно будет посмотреть лучшие мировые короткометражки, увидеть фокусы и сходить на бесплатную «женскую» экскурсию по Гродно.
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