Источник материала: Газета Авангард





Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, провел его глава района Анатолий Гапоник.

Были обсуждены итоги социально-экономического развития Будакошелевщины за январь-август, готовность объектов района к работе в осенне-зимний период 2019-2020, состояние работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Также рассмотрен вопрос о благоустройстве и наведении порядка на земле на территории Широковского сельсовета.

Участие в работе райисполкома принял заместитель генерального директора гособъединения «ЖКХ Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.





Инна ВИШЕНКО

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