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Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета

27.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета

Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, провел его глава района Анатолий Гапоник.

Были обсуждены итоги социально-экономического развития Будакошелевщины за январь-август, готовность объектов района к работе в осенне-зимний период 2019-2020, состояние работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Также рассмотрен вопрос о благоустройстве и наведении порядка на земле на территории Широковского сельсовета.

Участие в работе райисполкома принял заместитель генерального директора гособъединения «ЖКХ Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.

Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета

Инна ВИШЕНКО

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Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, провел его глава района Анатолий Гапоник. Были обсуждены итоги...
 
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