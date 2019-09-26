Состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, провел его глава района Анатолий Гапоник.
Были обсуждены итоги социально-экономического развития Будакошелевщины за январь-август, готовность объектов района к работе в осенне-зимний период 2019-2020, состояние работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Также рассмотрен вопрос о благоустройстве и наведении порядка на земле на территории Широковского сельсовета.
Участие в работе райисполкома принял заместитель генерального директора гособъединения «ЖКХ Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.
Инна ВИШЕНКО
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