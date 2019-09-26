Заготавливаете ли вы продукцию на сельскохозяйственных ярмарках? С таким вопросом «Авангард» обратился к жителям города

Источник материала: Газета Авангард

На улице осень, а значит, стартовал сезон ярмарок по продаже сельхозпродукции. В прошедшую субботу желающие пополнить продовольственные запасы на зиму могли отовариться всем необходимым на площадке для осуществления развозной, разносной торговли райпо. “Авангард” поинтересовался мнением жителей города о ярмарках.





Галина ГОРБАЧЕВА:

– У меня есть свое подворье и выращенного урожая с лихвой хватает на всю семью. Но не все же могут обеспечить себя на зиму овощами и фруктами, а на ярмарке можно купить нужную продукцию по приемлемым ценам. Я покупаю мед и саженцы, лук-севок и другие семена. Урожай выходит богатый.





Юрий ЕЖОВ:

– В этот раз ходил, смотрел ассортимент, приценивался, чтобы на очередной ярмарке прийти и закупиться всем необходимым к зиме. Радует, что выбор хороший, да и продукция всегда свежая.





Александра ЕВДОКИМЕНКО:

– Предпочитаю покупать все в магазинах потому, что хранить большие объемы овощей мне элементарно негде. Беру немного, но часто. А вообще ярмарки – это замечательная идея.





Анатолий и Надежда КАПАЕВЫ:

– Сельскохозяйственные ярмарки посещаем всегда. Очень радуют цены и качество продукции. Огромный плюс – возможность доставки приобретенного прямо к дому. Удивило разнообразие саженцев декоративных растений.

Напоминаем, что 12 октября ярмарочные мероприятия пройдут в г. Буда-Кошелево на центральной площади города, а 26 октября – на площадке для осуществления развозной, разносной торговли (торговые ряды), принадлежащей районному потребительскому обществу, по ул. 50 лет Октября. В г.п. Уваровичи ярмарки ждут своих покупателей 28 сентября и 19 октября на площадке напротив Уваровичского городского дома культуры, а в Коммунаре – 5 и 26 октября на площадке напротив здания Дворца культуры.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок – с 9.00 до 13.00.

Мнением интересовалась Ирина ШУТОВА

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