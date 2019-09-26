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«Если б я был мэром». Олеся открыла бы в Гомеле местный аналог IKEA и добавила нам выходных

27.09.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все же помнят о нашем конкурсе «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот, например, если бы мэром Гомеля была наша землячка Олеся Пархоменко, то она…

Первым делом дала бы дорогу молодым!

Начинать надо с повышения социальной активности и финансовой грамотности молодежи, считает Олеся.

— Наше будущее в руках молодых специалистов. Поэтому нужно больше мероприятий для них: конкурсы креативных дизайнеров, соревнования юных маркетологов, IT-форумы, клубы по интересам и многое другое.


Фото: Дмитрий Зубанов, zubezub.livejournal.com

Организовала бы свою «гомельскую IKEA»

— Нам не хватает новых современных фабрик по производству текстильных изделий, мебели, пластмассовой продукции. Вроде бы и полно производств, но покупатели упорно предпочитают импортную дешевую и симпатичную продукцию, а не дорогой ужасный совок. И снова возвращаемся к пункту № 1 — привлекаем к этому делу нашу талантливую молодежь, ведь эти люди как никто знают, как должен выглядеть современный продукт (и, не понятые здесь, они уезжают и создают такой продукт за рубежом). Миром правит конкуренция и движуха! Пора бы уже это уяснить и в Гомеле. Кстати, то же самое касается и общепита. Городские кафе, кондитерские, столовые… Почему в них цены, как в европейских заведениях, а обслуживание так себе? И почему в городе нет нормальных столовых здорового и спортивного питания? Была бы мэром, обязательно бы с этим разобралась.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Построила бы, наконец, парк уровня Диснейленда. Ну или хотя бы аквапарк

— Да, знаю — нет денег. Но надо очень постараться и найти инвестора. И самим приятно, и туристы поедут (рядом Россия и Украина).


Установила бы ветрогенераторы для питания крупных промышленных предприятий

— Ветротурбина окупается в течении 7−10 лет, далее — работа на прибыль. Финансирование этого проекта вполне реально, ведь соседние области с такими задачами успешно справляются. Кроме того, наши заводы могут сдавать в аренду производственные мощности частным производителям, это станет хорошей финансовой поддержкой. Также в гомельской области есть места, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: земля в этих регионах непригодна для сельского хозяйства, а вот установка ветряков тут может быть вполне уместной.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Поднимала бы дух гомельчан всеобщей физкульт-минуткой и… дополнительными выходными

— Что имею в виду под «физкульт-минуткой»? Ежедневно отрываемся от рабочих мест на 15 минут и делаем зарядку всем городом. Что это будет за физическая активность: аэробика, йога, танцы или силовые упражнения — каждый коллектив выбирает сам.

И еще. Давайте уже признаем, что нам нужны еще как минимум два выходных — это понедельник после Пасхи, и еще один постновогодний день.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: elena.bychkova@tutby.com@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке. Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY +375 17 239−57−05.

 
Теги: Гомель
 
 
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Все же помнят о нашем конкурсе «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз -...
 
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