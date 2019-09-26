В Гродно нашли вандалов, которые утопили прокатный самокат в Немане

Источник материала: Tut.by

Недавно в Гродно появилась компания Samokato, которая сдает в аренду электросамокаты. В середине августа фирма столкнулась с хулиганским обращением со своим транспортом: вот на видео молодой человек швыряет прокатный самокат, а потом топит его в Немане. И хоть все произошло полтора месяца назад, злоумышленника нашли только сейчас, сообщает autogrodno.by.



Фото: autogrodno.by

У фирмы — около 50 электросамокатов, которые расставлены по городу. Любой желающий может воспользоваться транспортом через специальную программу. Владельцы бизнеса рассказывали, что сталкивались с кражами самокатов, а вот с вандализмом встретились впервые.

— Эти молодые люди взяли самокат в районе драмтеатра и, пока шли к Неману, постоянно его бросали на землю. На их пути мы находили обломки. Затем самокат утопили в Немане. Через три дня возле берега его нашли дети, они и написали нам о находке, — рассказала владельцы электросамокатов.

Все произошло около двух часов ночи. Инцидент сняла камера на здании «Приорбанка». Запись удалось получить только спустя месяц. Владельцы проката надеялись, что молодых хулиганов гродненцы опознают. Так и получилось.

— В нашем опыте это первый случай подобного вандализма. Да, самокаты пропадали, но каждый раз их находили целыми. А этот уже восстановлению не подлежит, электрическая часть бесповоротно залита водой, а силовая конструкция самоката существенно деформирована, — поясняет представитель проката.

На следующей неделе они встречаются с молодыми людьми под контролем милиции. Сейчас решается вопрос о том, какое именно наказание понесут хулиганы.

По предварительной информации, молодые люди готовы компенсировать ущерб.