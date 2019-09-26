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Директора в Вилейке подозревают в служебных подлогах в период упадка предприятия

27.09.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вилейке на директора перерабатывающего предприятия завели уголовное дело о коррупции. Пока организация прозябала, глава организации, по версии следствия, добивался для себя необоснованных выплат. Подробности сообщает прокуратура Минской области.

Следствие выяснило, что ради посещения своего личного дома в агрогородке Колодищи (Минский район) на служебном авто директор с января по июль 2019-го «из иной личной и корыстной заинтересованности» организовал систематическое составление документов с подложными сведениями — якобы его командировали на предприятия в Минск для решения служебных вопросов.

Потом по его указанию выписывались командировочные удостоверения и путевые листы, фигурант составлял отчеты по «командировкам».

«Впоследствии подозреваемый утверждал табеля учета рабочего времени за указанные месяцы с недостоверной информацией. На основании фиктивных официальных документов мужчине начисляли заработную плату и возмещали расходы за служебные «командировки», — рассказали в прокуратуре.

При этом, выяснила прокуратура, предприятие оплачивало еще и аренду однокомнатной квартиры в Вилейке.

«Сама же организация находилась в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия сырья для изготовления продукции. Сотрудников с декабря 2018 года по июль 2019 года переводили на 4-дневную рабочую неделю, а для нужд производства использовали ресурсы государственного резервного фонда», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге по ч.1 ст. 427 УК, за что грозит наказание от штрафа и до 2 лет лишения свободы. Прокурор Вилейского района принял дело к производству.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозревают, что директор выписывал себе липовые командировки и жил в служебной квартире. А в это время предприятие находилось в тяжелом финансовом положении.
 
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