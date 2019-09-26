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«Если б я был мэром». Житель Витебска Игорь знает, как наконец познакомить депутатов с народом

27.09.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем Витебска? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом">конкурс «Если б я был мэром». Напомним: любой читатель TUT.BY — да-да, и вы тоже, — может прислать на него свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Житель Витебска Игорь Нестеров знает, как приблизить к народу их избранников — депутатов, а заодно расшевелить их и научить отвечать за свои слова. Для этого, по мнению Игоря, из зала заседаний в горсовете нужно вести стримы в интернет. Просто, дешево и действенно!


Памятник князю Ольгерду на фоне здания Витебского горисполкома. Фото: fotoload.ru

«Давайте подумаем: кто лучше знает положение в городе и его проблемы? Вы или специалисты? Например, вы — врач или учитель — видите недочеты в озеленении, градостроительстве, торговле и т.д. А как вы думаете, о них никогда не слышали чиновники? Конечно же, слышали. По крайней мере, о большинстве.

Тут возникает второй вопрос: тогда почему эти проблемы, которые портят нам жизнь годами, не решаются? Может, чиновники враги всем и вся? Может, они не патриоты или дилетанты?

Конечно, есть и такие. Но ведь среди них есть и классные специалисты, настоящие профи, которые знают и о проблемах, и о способах их решения.

Тогда почему они молчат? Боятся за тепленькое местечко? Конечно! Они опасаются потерять хорошую работу, на которой самореализуются и могут принести максимум пользы. Родне, друзьям, горожанам. Родине, как бы это высокопарно ни звучало.

А теперь вопрос лично к тебе, читатель: ты проявлял когда-нибудь инициативу на работе? Каждый имеет такой опыт. Кто-то с первого раза понял, что за это бывает, кто-то с пятого, а кто-то не понял — и, возможно, стал безработным. Но, в основном, мы люди умные, общественные. И чиновники — тоже люди.

Итак, перед нами, перед нашими желаниями стоит стена — система. Даже не так — всеобщая система.

И что же нам делать? Что, теперь нам не видать цивилизованного, современного, удобного, безопасного и экологичного города? Не вижу другой возможности, кроме как предложить вот что.

Нужно активизировать представителей народа при власти. Депутаты могли бы начать работать. И исполнять наши желания.

Для этого достаточно, чтобы мы их… видели. Начать можно с трансляции сессий городского Совета в режиме онлайн. Для этого не нужны громоздкие телекамеры — просто стрим смартфоном в соцсети или на YouTube.

Ни спать, ни заниматься пустой болтовней народным избранникам тогда не удастся. Ведь слова депутата имеют вес и дают реальное направление развитию города.

Начнут работать профильные комиссии горсовета — зашевелятся службы в администрациях. Механизм управления кардинально не изменится. Формально он и сейчас так работает. Власть останется в руках исполнителей, но их влияние на «подотчетные органы» усилится.

Для этого не потребуется никаких вложений. Все наши пожелания будут исполняться в реальном времени и с нормальным качеством.

Присылайте свои работы на конкурс «Если б я был мэром» в виде документа в формате doc или docx на электронный адрес: matveeva@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

Дерзайте! Если вам что-то непонятно — мы всегда готовы ответить на вопросы наших читателей по телефону минской редакции TUT.BY: +375 17 239−57−05.

 
Теги: Витебск
 
 
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Для этого, по мнению Игоря, из зала заседаний в горсовете нужно вести стримы в интернет.
 
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