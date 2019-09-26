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«Если б я был мэром». Евгений предлагает пустить через Брест городскую электричку. И почему нет?!

27.09.2019 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Если вы долго копили свои идеи по улучшению Бреста и не знали, с кем ими поделиться, — присылайте нам. Лучшие опубликуем, а еще и шанс выиграть 300 рублей есть. А пока вдохновитесь предложениями брестчанина Евгения, который считает, что Бресту не помешала бы городская электричка.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— А почему нет? Благо, железнодорожная сеть города включает в себя десятки километров функционирующих путей, наличие большого количества станций, находящихся, кстати, в густонаселенных районах, но использующихся только для пригородных перевозок. А пригородные дизель-поезда ходят от центра в сторону периферии, причем разбежка между ними в расписании порой составляет столько, что можно успеть смотаться в Минск и вернуться обратно. А нам нужно скоростное перемещение из одного конца города в другой, через центр, без светофоров, без пробок, без запутанных автобусных маршрутов и прочих прелестей передвижения, длительностью более чем в час. Хочется за 15 минут.

И это же реально! Мы не просим 6-вагонные поезда, нам достаточно двух- или трехвагонных, как в Европе, например — в Зальцбурге. Да что далеко бегать — даже в Сочи.

Да, поездом не охватишь весь город — но почему бы не сделать уже к существующим станциям нормальный подъезд автобусов, подстроенных под нашу проектируемую электричку, например, раз в полчаса, а еще сделать общий проездной? Люди оценят скоростные перемещения по Бресту, ведь жизнь стала быстрее, следовательно, не хочется тратить время в пробке из-за ДТП на одной из узких улочек.

В черте города есть станция Скоки, расположенная у границ самой большой в стране свободной экономической зоны, там без малого сотня предприятий. Десятки тысяч брестчан ежедневно едут туда на работу: автобусами, маршрутками, личными авто. И едут из жилых районов со станций Восточный, Юго-Запад, Южный, Полесский, Северный, Центральный. В общем, пересекают весь Брест. Как раз городская электричка сюда будет кстати. Забрав всех своих пассажиров, она доставила бы их на станцию Скоки, а городской автобус, подстроенный под электричку, развез всех по предприятиям.


Для начала сделали бы 3 линии городской электрички, а дальше можно было бы и расшириться. Красная линия: Скоки — Брест-Восточный. Зеленая линия: Скоки — Брест-Южный. Синяя линия: Брест-Восточный — Брест-Южный. На сегодняшний день действуют станции 1) Скоки 2) Брест-Северный 3) Брест-Центральный 4) Брест-Восточный 5) Брест-Полесский 6) Юго-Запад 7) Брест-Южный.

Город увеличивается, население уже перешагнуло 350-тысячный рубеж, и если мэрия хочет сделать подарок к тысячелетию Бреста, который действительно запомнят на века, городская электричка станет самым подходящим вариантом. Заодно и электричество с БелАЭС будет куда девать.

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей.

Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром».

Подробные правила конкурса смотрите по ссылке.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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