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«Если б я был мэром». Евгений предлагает пустить через Брест городскую электричку. И почему нет?!
27.09.2019 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Если вы долго копили свои идеи по улучшению Бреста и не знали, с кем ими поделиться, — присылайте нам. Лучшие опубликуем, а еще и шанс выиграть 300 рублей есть. А пока вдохновитесь предложениями брестчанина Евгения, который считает, что Бресту не помешала бы городская электричка.
— А почему нет? Благо, железнодорожная сеть города включает в себя десятки километров функционирующих путей, наличие большого количества станций, находящихся, кстати, в густонаселенных районах, но использующихся только для пригородных перевозок. А пригородные дизель-поезда ходят от центра в сторону периферии, причем разбежка между ними в расписании порой составляет столько, что можно успеть смотаться в Минск и вернуться обратно. А нам нужно скоростное перемещение из одного конца города в другой, через центр, без светофоров, без пробок, без запутанных автобусных маршрутов и прочих прелестей передвижения, длительностью более чем в час. Хочется за 15 минут.
И это же реально! Мы не просим 6-вагонные поезда, нам достаточно двух- или трехвагонных, как в Европе, например — в Зальцбурге. Да что далеко бегать — даже в Сочи.
Да, поездом не охватишь весь город — но почему бы не сделать уже к существующим станциям нормальный подъезд автобусов, подстроенных под нашу проектируемую электричку, например, раз в полчаса, а еще сделать общий проездной? Люди оценят скоростные перемещения по Бресту, ведь жизнь стала быстрее, следовательно, не хочется тратить время в пробке из-за ДТП на одной из узких улочек.
В черте города есть станция Скоки, расположенная у границ самой большой в стране свободной экономической зоны, там без малого сотня предприятий. Десятки тысяч брестчан ежедневно едут туда на работу: автобусами, маршрутками, личными авто. И едут из жилых районов со станций Восточный, Юго-Запад, Южный, Полесский, Северный, Центральный. В общем, пересекают весь Брест. Как раз городская электричка сюда будет кстати. Забрав всех своих пассажиров, она доставила бы их на станцию Скоки, а городской автобус, подстроенный под электричку, развез всех по предприятиям.
Город увеличивается, население уже перешагнуло 350-тысячный рубеж, и если мэрия хочет сделать подарок к тысячелетию Бреста, который действительно запомнят на века, городская электричка станет самым подходящим вариантом. Заодно и электричество с БелАЭС будет куда девать.
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Бресту не хватает развитой инфраструктуры, считает Евгений.
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