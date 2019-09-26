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«Если б я был мэром». Наталья мечтает превратить Гродно в культурный центр - и вот что для этого надо
27.09.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Учитель детской художественной школы искусств Наталья Павленко, будучи мэром, например, превратила бы Гродно в художественный центр. Для этого, уверена гродненка, у областного центра есть всё.
Гродно, говорит Наталья, единственный областной центр, в котором нет художественного музея, а ведь значимость его неоспорима. Город в последнее время становится активным туристическим центром, благо есть что показать — Старый и Новый замки, древнейшая церковь Беларуси, крупнейшие католические и еврейские святыни, да и сам центр города, который полностью является памятником исторической застройки.
Зачем Гродно художественный музей?
Начиная с 70-х годов ХХ века в мире изменилось отношение к музеям. Это не только место хранения произведений искусств, а еще центр креативной культуры, где одновременно представлены все сферы творческой деятельности, максимально активизирующий культурную жизнь общества. Экспозиции, выставки актуального современного искусства, художественные акции и образовательные программы, концерты, постановки, перфомансы и фестивали — все здесь.
Наталья уверена, что в должности мэра обязательно бы воспользовалась уникальным шансом создать Музей искусств- и пустующий долгое время бывший Дворец текстильщиков в центре города на главной площади идеально подходит для реализации этого амбициозного плана. Трехэтажное здание с фактически классическим музейным фасадом, высокими и просторными внутренними помещениями легко можно реконструировать под нужды музея и выставочных пространств.
Хорошим примером гродненка считает Витебский центр современного искусства, объединяющий в себе музей современного искусства, отдельное арт-пространство, музей народного художественного училища.
Женщина уверена, что культурная индустрия позитивно влияет на городское пространство, социальную и экономическую среду, а значит — делает город интереснее и красивее.
Наталья говорит, что это не только ее идея: с таким предложением выступили горожане и предложили местным властям организовать музей. Идея, увы, хоть и понравилась, но не нашла практической реализации.
Наталья говорит, что у нее есть мечта (и, будь она мэром, обязательно бы ее исполнила) — увидеть Гродно еще одним значимым художественным центром на карте Беларуси.
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«Если б я был мэром». Наталья мечтает превратить Гродно в культурный центр - и вот что для этого надо
Учитель детской художественной школы искусств Наталья Павленко, будучи мэром, превратила бы Гродно в художественный центр. Для этого, уверена Наталья, у...
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