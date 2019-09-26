Ежегодно 55000 человек в мире умирает от заболевания бешенством, т.е. 1 человек каждые 10 минут

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Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе зараженным животным или при попадании его слюны на поврежденную поверхность кожи (ссадины, раны, царапины).

Источником и резервуаром природного бешенства являются дикие плотоядные животные (енотовидные собаки, волки, лисицы, и др.), от которых инфекция передается бездомным собакам и кошкам. Также бешенством могут болеть коровы, лошади, свиньи и овцы.

Инкубационный период длится от нескольких дней до 6 месяцев, в редких случаях – более 1 года. Вирус бешенства появляется в слюне больного животного за 10 дней до развития клиники, т. е. заразиться бешенством можно не только от больного животного, но и от здорового по внешнему виду животного.

Симптомы заболевания:

- на месте укуса появляются неприятные ощущения (жжение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность кожи);

- беспричинная тревога, депрессия, бессонница;

- развивается выраженный приступ болезни, который проявляется гидрофобией (боязнь воды), аэрофобией (боязнь дуновения воздуха), повышенной возбудимостью и буйством.

Если вас покусало домашнее, бездомное или дикое животное, промойте место повреждения большим количеством мыльной воды, обработайте края раны 5% йодной настойкой и не позднее 24 часов обратитесь в медицинское учреждение за антирабической помощью. Только врач (хирург или травматолог) оценят риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости прививочный курс лечения. Лечение возможно только в инкубационный период заболевания. Важно знать, что только своевременная антирабическая вакцинация может спасти вашу жизнь! Противопоказания к вакцинации отсутствуют.

О покусавшем вас животном сразу же сообщите в ветеринарную службу по месту жительства. Животных, подозреваемых в заболевании бешенством, лечить запрещено. Их немедленно умерщвляют для проведения диагностики и уничтожения. Животных, покусавших людей и других животных, доставляют в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантирования в течение 10 дней. При лабораторном подтверждении бешенства на неблагополучный пункт накладывают карантин. В очаге инфекции и угрожаемой зоне проводят антирабическую вакцинацию животных.

Помните! Медицина не располагает на сегодняшний день средствами лечения бешенства. Только своевременно сделанные профилактические прививки защитят вас от смертельно опасной инфекции. Курс вакцинации проводится бесплатно.

При отсутствии лечения заболевание бешенством всегда заканчивается смертью!

В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»

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