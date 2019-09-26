Борисовчане пришли на концерт, чтобы помочь Тихону Левкову

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Заслуженные артистки Республики Беларусь Искуи Абалян и Виктория Алешко, Анастасия Тиханович, Анна Шаркунова, группы «Чараўніцы», «Славяне», Ольга Сацюк и др. – состав артистов приятно удивил. А главная заслуга в этом нашего земляка – руководителя образовательно-продюсерского центра «Голоса» Егора Канна. Именно он стал инициатором данного мероприятия и пригласил звезд белорусской эстрады выступить в Борисове. К слову, подобный концерт молодой певец организовывает во второй раз, но и сам он неоднократно принимал участие в благотворительных проектах.

– В начале 2018 года центр «Голоса» провел концерт в Лошнице. Тогда мы поддержали малыша с серьезным заболеванием – у него рак головного мозга. Насколько я знаю, ребенок прошел несколько курсов лечения и чувствует себя хорошо. У Тихона Левкова, которому мы помогаем сегодня, – детский аутизм. Его родители обратились ко мне с просьбой помочь, и я откликнулся, – рассказал Егор Канн.

…Уже не впервые мне доводится бывать на мероприятиях, которые организовывает центр «Голоса» и Егор Канн. И я всегда знаю, что это будет профессионально, идейно и ярко. Так было и на этот раз. Концерт открыл красочный номер образцовой цирковой студии «Мечтатели», а затем на сцене появилась заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян.

– Спасибо большое, что вы сегодня здесь. Это говорит о том, что человеческая душа не черствеет, несмотря на жизненные проблемы. Пусть так будет всегда и забота о ближнем будет выше всяких корыстных целей, – поприветствовала зрителей Искуи и исполнила несколько хитов, один из которых – «Другая жизнь».

«Любовь и вера творят чудеса», – заверила борисовчан обаятельная Виктория Алешко, а Анна Шаркунова, известная многим по песне «Сердце красавицы», попросила поаплодировать маме Тихона за то, что она не опускает руки в непростой ситуации. Конечно, на сцене появился и сам Егор Канн. Его красивый выход с песней «Стану ли я счастливей» заставил замереть весь зал. Выступление артиста украсил захватывающий номер воздушной гимнастки на полотнах Ангелины Сипаковой. Кстати, Егор Канн вместе с соведущей Ольгой Сацюк сообщил радостную новость.

– Сегодня дирекция центра «Голоса» приняла решение, что подобные концерты в Борисове будут проходить каждые 3 месяца. Мы будем помогать детям, подросткам – тем, кто наиболее нуждается в помощи. Мы вместе будем творить чудеса, – заверил певец.

На благотворительном концерте присутствовали родные Тихона Левкова: родители, трехлетняя сестра Марьяна, одиннадцатилетний брат Ваня и прабабушка Евгения. В заключение концерта на сцену поднялась мама Тихона Анна.

– Я очень благодарна Егору Канну за организацию такого прекрасного вечера. Спасибо большое артистам, которые не пожалели времени, приехали в Борисов и поддержали моего сына. Я признательна всем, кто нас знает, – это и мои коллеги, и соседи, и педагоги, и воспитатели Тихона, – и всем незнакомым, кто сегодня был в этом зале, – обратилась к присутствующим Анна Левкова.

После концерта Анна рассказала журналистам, что несколько курсов терапии Тихона уже позади, но этого недостаточно. У семьи есть мечта поехать в турецкий центр спортивной реабилитации. Родители надеются, что там им смогут помочь и Тихон заговорит.

Конечно, зрители увидели красивый итог работы слаженной и профессиональной команды. Но мало кто задумался о том, что скрывается за всем этим. Казалось бы, благотворительный концерт, и в таком благом деле не может быть подводных камней. Но они есть. Егор Канн признался, что больше всего времени у него отняла подготовка и согласование необходимых документов. Не обошлось без сложностей и с арендой помещения.

– Я очень благодарен председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву и его заместителю Анастасии Копиковой, которые поспособствовали снижению арендной платы. Ведь для меня было очень важно, чтобы ребенку досталась максимальная сумма собранных денег.

Всего было продано 254 билета. Конечно, их могло бы быть и больше. Возможно, не хватило рекламы. Хотелось бы, чтобы о следующем благотворительном концерте борисовчане узнали заранее. И тогда, уверена, сила всех добрых сердец сотворит еще большее чудо.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ