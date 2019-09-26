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Насущные вопросы с осиповчанами обсудил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц

27.09.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Главное — услышать человека

В пятницу прием граждан в Осиповичах провел председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц с участием руководителя района Константина Жигуцкого. Шли люди к губернатору — а записывались на встречу не только осиповчане, но и жители сельских населенных пунктов — с разными вопросами, большинство из которых касалось личных интересов граждан. Например, владелица одного из домов в д.Войнилово обратилась по поводу установления границ земельного участка, выразив свое несогласие с решением Ясенского сельсовета о рассмотрении земельного спора. Почтенного возраста елизовчанку давно не устраивает телефонное оборудование, которое установлено возле самого забора ее домовладения. Понятное дело, что когда-то были определенные причины поставить «ящик» именно здесь, но кому же такое понравится? Жители дома № 21а по ул.Дмитриева в райцентре обратились по поводу ремонта кровли, так как в квартире чернеют потолки и стены. Несмотря на то, что УКП ЖКХ на сегодня по этому зданию 1958 года постройки сделано немало, еще не все проблемы устранены. Соответствующее поручение и было дано коммунальникам, на чьем балансе находится дом.

 Многодетная семья — на встречу с должностными лицами пришли и мама, и папа — попросила содействия в улучшении жилищных условий, так как проживают пока в общежитии. Руководитель области дал задание местным властям держать вопрос на контроле и обязательно помочь: дети должны расти в нормальных условиях.

 Жительница улицы Центральной поселка «Северный» просила об оборудовании еще одного остановочного пункта общественного транспорта на продолжении улицы Сумченко автодороги Р-72 и о продлении автобусных маршрутов в поселок. Районными службами было пояснено, что последнее станет возможным после устройства разворотной площадки. Отрадно, что горожанку волнует не только личное удобство, но и комфорт земляков, которые живут рядом. Вообще же, Леонид Заяц отметил, что властям, особенно что касается сельской местности, нужно больше работать с людьми. Взаимодействовать, объяснять жителям, учитывая их возраст и положение, уметь предотвращать конфликты и не допускать ситуаций, когда сельчане обижаются на тот же сельсовет. Словом — всесторонне заботиться.

Завершился прием приятным моментом: поблагодарить губернатора за помощь в техническом оснащении учреждения образования пришли директор СШ №4 Анна Моисеенко и ученик выпускного класса Денис Ерошевич, которые в знак признательности вручили главе области сделанный руками ребят сувенир.

Валентина КОРБАЛЬ.

 
 
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Главное — услышать человека В пятницу прием граждан в Осиповичах провел председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц с участием...
 
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