Самолет, который летел из Минска в Багдад, развернулся в районе Брянска и вернулся в Беларусь

Источник материала: Tut.by

27 сентября в 16 часов из Минска в Багдад вылетел самолет «Иракских авиалиний». Как показывает сервис Flightradar24.com , в районе Брянска самолет развернулся и полетел обратно в Минск.



Скриншот сайта flightradar24.com

В пресс-службе Минского аэропорта не смогли прокомментировать причины, по которым рейс вернулся в Беларусь. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий заявил, что помощь спасателей не понадобилась. Известно, что рейс осуществлялся на самолете Boeing 737.

«Иракские авиалинии» — национальный перевозчик Ирака, крупнейшая авиакомпания страны. Перелет по маршруту Минск — Багдад — Минск осуществляется с 2017 года.