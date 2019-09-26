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Самолет, который летел из Минска в Багдад, развернулся в районе Брянска и вернулся в Беларусь
27.09.2019 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 сентября в 16 часов из Минска в Багдад вылетел самолет «Иракских авиалиний». Как показывает сервис
В пресс-службе Минского аэропорта не смогли прокомментировать причины, по которым рейс вернулся в Беларусь. Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий заявил, что помощь спасателей не понадобилась. Известно, что рейс осуществлялся на самолете Boeing 737.
«Иракские авиалинии» — национальный перевозчик Ирака, крупнейшая авиакомпания страны. Перелет по маршруту Минск — Багдад — Минск
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В МЧС заявили, что помощь спасателей не понадобилась.
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