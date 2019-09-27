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Стало известно, когда госпошлину отвяжут от техосмотра

27.09.2019 21:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проект указа, который предусматривает отвязку дорожного налога от техосмотра и плату за дороги по месяцам, готовит министерство финансов Беларуси.

Согласно действующей системе, госпошлина уплачивается за весь период разрешения на допуск авто к участию в ДД до тех пор, пока не приходит дата для продления техосмотра. Таким порядком недовольны граждане, использующие транспортные средства непостоянно (пенсионеры, инвалиды), так как он не учитывает сезонность, передает БЕЛТА.

Новые проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (сейчас 1 БВ - Br25,5).

Для удобства физлиц плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

В Минфине также обратили внимание, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

О том, что планируется отвязка госпошлины от техосмотра, заявил в минувшем году первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Он отметил, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе, но размер пошлины останется прежним.

Вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Ранее отмечалось, что одноразовая уплата дорожного сбора практически равняется средней пенсии в Беларуси и почти половина владельцев авто в 2017 году уклонились от его уплаты. Плательщики сбора ездят по местным дорогам, а собранные в дорожный фонд деньги в основном расходуются на республиканские дороги.

Напомним, в августе стало известно, что белорусов ждет фотофиксация езды без техосмотра, в данное время решается техническая часть вопроса.

 
 
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Проект указа, который предусматривает отвязку дорожного налога от техосмотра и плату за дороги по месяцам, готовит министерство финансов Беларуси.
 
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