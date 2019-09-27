Стало известно, когда госпошлину отвяжут от техосмотра

Проект указа, который предусматривает отвязку дорожного налога от техосмотра и плату за дороги по месяцам, готовит министерство финансов Беларуси.

Согласно действующей системе, госпошлина уплачивается за весь период разрешения на допуск авто к участию в ДД до тех пор, пока не приходит дата для продления техосмотра. Таким порядком недовольны граждане, использующие транспортные средства непостоянно (пенсионеры, инвалиды), так как он не учитывает сезонность, передает БЕЛТА .

Новые проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении.

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (сейчас 1 БВ - Br25,5).

Для удобства физлиц плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

В Минфине также обратили внимание, что госпошлина, уплаченная за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до вступления в силу указа, будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

Введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

О том, что планируется отвязка госпошлины от техосмотра, заявил в минувшем году первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. Он отметил, что госпошлина за выдачу разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении будет рассчитываться по новой системе, но размер пошлины останется прежним.

Вопрос о дорожном сборе периодически поднимается белорусскими властями. Ранее отмечалось , что одноразовая уплата дорожного сбора практически равняется средней пенсии в Беларуси и почти половина владельцев авто в 2017 году уклонились от его уплаты. Плательщики сбора ездят по местным дорогам, а собранные в дорожный фонд деньги в основном расходуются на республиканские дороги.