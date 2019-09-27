«Пришел в пятницу в час дня». Первые покупатели H&M в Минске караулят открытие магазина

Источник материала: Tut.by

Первый магазин H&M в Минске открывают сегодня в 12 часов дня. Но в субботу первые покупатели были в торговом центре уже в 7 утра — они тут с пятницы. Узнали зачем.





В 7 утра в субботу у торгового центра Galleria Minsk расставляют ограждение для потока людей. Внутри мы насчитали 16 охранников. Кто-то показывает им на перегородки, которые стоят магазина, как в аэропорту, слышны обрывки инструктажа: «А то они как рванут!».





Они — первые покупатели. В 7 утра их уже 10 человек.

Первым трем покупателям пообещали подарочные сертификаты на суммы 300, 250 и 200 белорусских рублей. Первой тысяче человек в очереди — подарочные сертификаты на 30 белорусских рублей, небольшие подарки и сувениры. Поэтому люди идут задолго до открытия.

Один парень пришел первым и занял очередь еще в пятницу в час дня.





Им оказался 28-летний Максим, он работает администратором торгового центра — не Galleria Minsk, сейчас у него выходной.

— Собирался по делам. Но ехал мимо, ожидал увидеть очередь, решил зайти и удивлся, что никого не было. Я нашел охранника бизнес-центра, тот связал меня с охранником H&M, он вышел и дал мне браслетик.





Парень рассказывает, что в очередь стал спонтанно. Чуть позже, вторым и третьим, пришли Артем и Алексей. Алексей работает в торговом центре Galleria в детском центре и поспорил со своей начальницей, отстоит он очередь или нет. 18-летний Артем уже был на вип-открытии, говорит — по пригласительным знакомых.

— Тогда была скидка всего 20%. А сейчас я получу сертификат на 200 рублей, — рассказывает он.

Фото парней все это время постили в соцсетях Galleria Minsk, они сами записывали видео с ночевки у входа в магазин. Торговый центр ожидал ранних гостей, поэтому людей пустили на ночь ждать открытия на первом этаже в холле, чтобы люди не мерзли на улице. Холл работал всю ночь. От H&M давали воду, печенье, угощали кофе, выдали пледы.





Год назад здесь же, в соседнем магазине косметики MAC проходила акция, где раздавали бесплатные помады — тогда девушки приходили в 6 утра, но подобной организации комфортных условий для ночных дежурств не было. Хоть к началу акции хвост очереди и выходил на улицу.





Заметим, что открытием магазина H&M Минске занимается пиар-компания. Но первые три покупателя — Максим, Артем и Алексей — утверждают, что не имеют к этому никакого отношения.

— Это не то что вы думаете. Если бы нам заплатили, мы бы только пофоткались и ушли. Мы стояли тут целую ночь, хотим спать, на нашем месте мог быть каждый. Мы не знали, что тут и как будет, что мы тут будем делать ночью. К нам подошли сотрудники H&M и «Галереи» — они решали, как все организовать.

Людям в очереди будут давать карточки, чтобы они могли выйти в туалет на 20 минут — карту надо показать охраннику. Наготове подносы для напитков и печень.