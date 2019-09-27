Каждый гражданин Беларуси, достигший 14-летнего возраста, обязан иметь паспорт.

Источник материала: Газета Авангард





Данный документ является недействительным и подлежит обмену в случае истечения срока его действия. Напоминаем, что без паспорта или же по недействительному паспорту гражданин не имеет возможности совершать гражданско-правовые сделки, получить кредит и т.д. Временный выезд за пределы республики для отдыха, совершения покупок также невозможен по недействительному документу. В связи с этим в период отпусков следует заранее позаботиться об обмене недействительного паспорта, получении паспортов на имя своих несовершеннолетних детей.

Гражданин вправе менее чем за один год до истечения срока действия паспорта обратиться для его обмена в государственный орган, иную госорганизацию по месту жительства в соответствии с законодательными актами об административных процедурах (КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» – для жителей г. Буда-Кошелево, сельисполком – для жителей агрогородков, деревень и поселков).

Необходимо отметить, что проживание без документов либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, является административным правонарушением и, согласно ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь, влечет пре-дупреждение или наложение штрафа в размере до 4-х базовых величин.

Обращаем ваше внимание на своевременный обмен паспорта, в том числе и несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, имеющих паспорт для временных выездов за границу.