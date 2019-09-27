Ежегодно 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства

Источник материала: Газета Авангард





Инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесенных животным, зараженным бешенством. Передача инфекции может произойти и в случае, если инфекционный материал (обычно слюна) вступает в непосредственный контакт со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека. А заражение бешенством при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, или при трансплантации инфицированных органов происходит очень редко.

По словам медиков, инкубационный период бешенства обычно длится два-три месяца, но может варьироваться от одной недели до года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса и вирусная нагрузка. Первоначальные симптомы: повышение температуры и боль, необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. Заболевание неизлечимо. Единственный способ его предотвратить – профилактические прививки.

Помните: в случае укуса, ослюнения или оцарапывания, нанесенного любым животным, следует обратиться в лечебно-профилактическое учреждение. Если таковое находится далеко, то немедленно рану (ссадину, царапину, место ослюнения) обильно промыть струей воды с мылом, а ее края обработать йодной настойкой, наложив стерильную повязку. Но местная обработка раны ни в коем случае не исключает специфическую антирабическую помощь. Своевременное и регулярное введение вакцины (всего 6 инъекций в течение 90 дней) во время скрытого периода болезни обеспечивает невосприимчивость организма к бешенству и предупреждает развитие заболевания.

За животным, нанесшим травму, необходимо установить 10-дневное ветеринарное наблюдение. И если по истечении этого срока оно оказалось здоровым, то курс прививок может быть прекращен.

28 сентября в центральной райбольнице с 10.00 до 12.00 на «горячей линии» врач-хирург Евгений Анатольевич Кошмар. Вопросы можно задать по тел. 7-29-77.